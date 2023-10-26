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Ядерна зброя не допоможе: головний торговий союзник РФ принизив Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ядерна зброя не допоможе: головний торговий союзник РФ принизив Путіна
Начальник штабу оборони Індії генерал Аніл Чаухан: «Геополітичне значення Росії знизиться в найближчі часи, незважаючи на те, що вона є великою ядерною державою»
фото з відкритих джерел

Начальник штабу оборони Індії підкреслив, що очікує ослаблення глобального впливу Росії

 

Бряскання ядерною зброєю недостатньо, щоб запобігти ослабленню впливу Росії на світовій арені, Про це заявив начальник штабу оборони Індії генерал Аніл Чаухан, пише Newsweek.

Чаухан заявив, що червневий заколот групи найманців Вагнера проти влади президента Володимира Путіна продемонстрував «внутрішню слабкість» Росії, і передбачив посилення впливу Китаю.

У своїй промові начальник штабу оборони Індії підкреслив, що очікує ослаблення глобального впливу Росії, ключового союзника Індії.

«Геополітичне значення Росії знизиться в найближчі часи, незважаючи на те, що вона є великою ядерною державою. Повстання Вагнера вказує на внутрішню слабкість і вказує на те, яким може бути майбутнє Росії» – сказав він.

Начштабу оборони Індії також вказав, що Китай в даний час «займає важливе місце в геоекономічному світовому порядку»і в майбутньому він буде розширювати свій вплив.

Індійське новинне видання The Wire повідомило, що хоча публічна оцінка Чауханом Росії була «несприятливо сприйнята в офіційних і дипломатичних колах», проте у військових колах «були поширені погляди щодо зниження статусу і впливу Росії».

Раніше повідомлялося, що Індія оголосила про припинення у вересні та жовтні поточного року закупівлі алмазної сировини у російської держкорпорації «Алроса».

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Теги: Індія росія ядерна зброя

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