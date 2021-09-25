Російську делегацію на Генасамблею ООН залишили без віз

Сергій Лавров поскаржився, що частина російської делегації не змогла отримати дозвіл на в'зд до США

Глава МЗС Росії Сергій Лавров поскаржився, що російська делегація зазнала проблем з отриманням американських віз для поїздки на Генасамблею ООН. Його слова під час прес-конференції наводять російські ЗМІ.

Лавров заявив, що ряд членів делегації залишився без віз із політичних міркувань. Міністр підкреслив, що Москва буде домагатися виконання Вашингтоном своїх зобов'язань.

«Візи видавалися не тільки з урахуванням епідеміологічних міркувань, але і з відомою політичною затримкою. Ми це бачили. Цілий ряд співробітників наших візи досі не отримав, в тому числі депутати Держдуми, які до складу делегації включені. Ми будемо, звичайно ж, домагатися від керівництва Секретаріату ООН виконання його обов'язків щодо забезпечення всіх тих домовленостей, які зафіксовані в угоді між ООН і господинею штаб-квартири, тобто США», – сказав Лавров.

Нагадаємо президент Володимир Зеленський під час свого виступу на Генасамблеї ООН натяками порадив Росії залишити території України.

«Ми вдячні, що пункт про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України було включено у порядок денний Асамблеї. Хоча як, залишаючись окупованими, Крим та Донбас можуть зникнути з порядку денного? Це очевидно і не тільки нам.

Президент України Володимир Зеленський у межах участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку провів зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем і передав йому список майже 450 українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях і в Росії. Він попросив Антоніу Ґутерріша сприяти у звільненні ув’язнених.

За словами Зеленського, Україна готова підтримувати зусилля генсекретаря ООН, зокрема в питанні реформування організації та зміцненні її ролі у подоланні глобальних викликів.