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    У світі

    Сенатор Джон Кеннеді назвав помилкою свою заяву про втручання України у вибори в США

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    <p>Джон Кеннеді заявив, що помилявся</p> - Сенатор Джон Кеннеді назвав помилкою свою заяву про втручання України у вибори в США

    Джон Кеннеді заявив, що помилявся

    Сенатор не бачить доказів того, що Україна ламала сервери Демократичної партії США

    Сенатор-республіканець Джон Кеннеді заявив, що зробив помилку, заявивши про «втручання» України в президентські вибори в США у 2016 році.

    Про це повідомляє СNN.

    «Сенатор Джон Кеннеді відмовився від раніше зробленої ним заяви, що ніхто не може бути впевнений, що тільки РФ намагалася втручатися в президентські вибори у 2016 році, заявивши, що він неправильно зрозумів це питання і що він не бачить доказів того, що Україна ламала сервери Демократичної партії», - йдеться в повідомленні.

    Кеннеді заявив, що помилявся.

    «Єдиний доказ, який ми маємо, і я думаю, що це правда - саме РФ намагалася зламати комп'ютер комітету Демократичної партії», - сказав сенатор.

    Нагадаємо, сьогодні держсекретар Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати Америки мають розслідувати припущення про можливе втручанні України в американські вибори.

    Раніше Держдеп оприлюднив майже 100 сторінок документів про відносини між США та Україною.

    Також Конгрес США готує звіт з розслідування щодо імпічменту Трампа.

    Важливо зазначити, що у Держдепі заявили, що ставлення США до України не змінилося.
    США вибори партії політика вибори у США розслідування Україна
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