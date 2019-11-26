Сенатор Джон Кеннеді назвав помилкою свою заяву про втручання України у вибори в США



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Джон Кеннеді заявив, що помилявся

Сенатор не бачить доказів того, що Україна ламала сервери Демократичної партії США

Сенатор-республіканець Джон Кеннеді заявив, що зробив помилку, заявивши про «втручання» України в президентські вибори в США у 2016 році.

Про це повідомляє СNN.

«Сенатор Джон Кеннеді відмовився від раніше зробленої ним заяви, що ніхто не може бути впевнений, що тільки РФ намагалася втручатися в президентські вибори у 2016 році, заявивши, що він неправильно зрозумів це питання і що він не бачить доказів того, що Україна ламала сервери Демократичної партії», - йдеться в повідомленні.

Кеннеді заявив, що помилявся.

«Єдиний доказ, який ми маємо, і я думаю, що це правда - саме РФ намагалася зламати комп'ютер комітету Демократичної партії», - сказав сенатор.

Нагадаємо, сьогодні держсекретар Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати Америки мають розслідувати припущення про можливе втручанні України в американські вибори.

Раніше Держдеп оприлюднив майже 100 сторінок документів про відносини між США та Україною.

Також Конгрес США готує звіт з розслідування щодо імпічменту Трампа.