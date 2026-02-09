Оприлюднено дані 21 підприємства РФ, що виробляють БпЛА

Понад половина з компаній досі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції

ГУР оприлюднило дані 21 російського підприємства, залученого до розробки й виробництва безпілотних систем, які РФ використовує у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Дані оприлюднено у розділі «ВПК агресора» порталу War&Sanctions.

До оновлення увійшли:

ТОВ «Агентство цифрового розвитку» – розробник і виробник лінійки вантажних БпЛА «Сварог», які використовувалися підрозділами морської піхоти противника для забезпечення окупаційних сил на островах у дельті Дніпра на Херсонщині;

підприємства групи «Аеро-хіт» – розробника та виробника FPV-дронів «Велес», що належать так званому сенатору РФ від тимчасово окупованої Херсонської області Костянтину Басюку та отримують державне фінансування з бюджету РФ;

КБ «Мікроб» – розробника однойменної серії FPV-дронів, а також АТ «Площадь», яке створює для них системи автопілота та машинного зору.

«Частина опублікованої сьогодні інформації була надана учасниками міжнародного хакатону War&Sanctions, проведеного ГУР МО України минулого року. Опубліковані підприємства мають бути включені до «чорних списків» відповідального бізнесу, фінансових установ та експортного контролю у країнах вільного світу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що понад половина з компаній досі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції, що дозволяє агресору безперешкодно отримувати технології, комплектуючі та фінансування.

До слова, Росія показала оновлену крилату плануючу бомбу для бойових літаків. На оприлюднених фото й відео видно розвиток навідного комплексу УМПК-500, який отримав нову модифікацію – УМПБ-5.