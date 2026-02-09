Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Оприлюднено дані 21 підприємства РФ, що виробляють БпЛА

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Оприлюднено дані 21 підприємства РФ, що виробляють БпЛА
колаж: glavcom.ua (фото: reuters)

Понад половина з компаній досі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції

ГУР оприлюднило дані 21 російського підприємства, залученого до розробки й виробництва безпілотних систем, які РФ використовує у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Дані оприлюднено у розділі «ВПК агресора» порталу War&Sanctions.

До оновлення увійшли:

  • ТОВ «Агентство цифрового розвитку» – розробник і виробник лінійки вантажних БпЛА «Сварог», які використовувалися підрозділами морської піхоти противника для забезпечення окупаційних сил на островах у дельті Дніпра на Херсонщині;
  • підприємства групи «Аеро-хіт» – розробника та виробника FPV-дронів «Велес», що належать так званому сенатору РФ від тимчасово окупованої Херсонської області Костянтину Басюку та отримують державне фінансування з бюджету РФ;
  • КБ «Мікроб» – розробника однойменної серії FPV-дронів, а також АТ «Площадь», яке створює для них системи автопілота та машинного зору.

«Частина опублікованої сьогодні інформації була надана учасниками міжнародного хакатону War&Sanctions, проведеного ГУР МО України минулого року. Опубліковані підприємства мають бути включені до «чорних списків» відповідального бізнесу, фінансових установ та експортного контролю у країнах вільного світу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що понад половина з компаній досі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції, що дозволяє агресору безперешкодно отримувати технології, комплектуючі та фінансування.

До слова, Росія показала оновлену крилату плануючу бомбу для бойових літаків. На оприлюднених фото й відео видно розвиток навідного комплексу УМПК-500, який отримав нову модифікацію – УМПБ-5.

Читайте також:

Теги: ГУР дрон росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо дивитися на українських президентів через історичні ролі, ми бачимо не хаотичну зміну постатей, а послідовну зміну функцій
Хто може бути майбутнім президентом України? Частина 2
6 лютого, 12:01
У Росії зафіксовано рекордний сплеск націоналізації активів – розвідка
У Росії зафіксовано рекордний сплеск націоналізації активів – розвідка
11 сiчня, 07:59
Російський диктатор раніше казав, що не збирається нападати на країни ЄС після України
За яких умов Росія може застосувати ядерну зброю проти Європи – заява ексрадника Путіна
16 сiчня, 01:31
Ініціатором створення центру виступає Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини.
Німеччина створить новий центр для протидії гібридним загрозам
16 сiчня, 00:57
Найбільшого удару зазнає нафтовий сектор, що є ключовим джерелом доходів для російського бюджету
Bild: нафта й газ принесуть Росії лише 22% бюджету у 2026 році
2 лютого, 05:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
4 лютого, 13:59
Росіяни перетворили анексований Крим на свою тренувальну базу – збори тут вони проводили у 2022, 2023, 2024 та 2025 роках
Російські фристайлісти, які незаконно відвідували Крим, пропустять Олімпіаду-2026
19 сiчня, 11:44
Пісня «Sigma Boy» з РФ дійшла до дитячих майданчиків ЄС
Російська пісня Sigma Boy окупувала ЄС: в чому її небезпека
28 сiчня, 10:28
РФ запропонувала США «перезавантаження» відносин
РФ передала США пропозиції для відновлення двосторонніх відносин
2 лютого, 21:08

Соціум

Оприлюднено дані 21 підприємства РФ, що виробляють БпЛА
Оприлюднено дані 21 підприємства РФ, що виробляють БпЛА
Маск окреслив новий пріоритет космічної експансії SpaceX
Маск окреслив новий пріоритет космічної експансії SpaceX
Литва оголосила збір на роботизовані системи: яку суму планують зібрати
Литва оголосила збір на роботизовані системи: яку суму планують зібрати
У Південній Кореї розбився військовий гелікоптер: є загиблі
У Південній Кореї розбився військовий гелікоптер: є загиблі
Війну РФ проти України фактично фінансує Європа – міністр фінансів США
Війну РФ проти України фактично фінансує Європа – міністр фінансів США
Лавров вкотре заявляє, що РФ не збирається нападати на Європу, але є нюанс
Лавров вкотре заявляє, що РФ не збирається нападати на Європу, але є нюанс

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Сьогодні, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua