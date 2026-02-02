РФ передала США пропозиції для відновлення двосторонніх відносин

У МЗС Росії заявили про усунення «серйозних бар’єрів» між Москвою і Вашингтоном

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що передало Сполученим Штатам пропозиції щодо усунення «серйозних бар’єрів» на шляху до повноцінного «оздоровлення» відносин між двома країнами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС РФ.

«Російська сторона вважає важливим… перейти до справді значущих питань, включаючи відновлення прямого авіасполучення і повернення нашої конфіскованої дипвласності. Американцям передані пропозиції щодо усунення цих серйозних бар'єрів на шляху до повноцінного оздоровлення відносин між Москвою і Вашингтоном», – заявили в російському міністерстві.

У МЗС РФ також зазначили, що у разі відновлення відносин між двома країнами «перед американцями відкриються вельми перспективні і вигідні, перш за все, для них самих горизонти співпраці».

Серед напрямків співпраці російська сторона назвала вуглеводні, критично важливі мінерали та рідкісноземельні елементи, Арктику, штучний інтелект і космос.

«Ми вітали б успіх російсько-американської нормалізації, звичайно, за умови, що цей процес і надалі розвиватиметься на рівноправній та взаємоповажній основі», – заявили в МЗС РФ.

До слова, після того, як спецпосланець Путіна Кирило Дмітрієв провів переговори з американською делегацією у США, представники російської влади публічно почали висловлювати задоволення від співпраці з ними. Росіяни також похвалили «зухвалий» стиль політики президента США, заперечивши, що його діяльність створює «хаос».