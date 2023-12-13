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Освіта українських біженців: німці помітили цікавий факт

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Освіта українських біженців: німці помітили цікавий факт
Українці, які тимчасово переїхали до Німеччини, часто мають академічний рівень освіти
фото із відкритих джерел

Біженці з України, які отримали тимчасовий прихисток у Німеччині, здебільшого мають вищу освіту

Близько мільйона українців приїхали до Німеччини від початку війни та тимчасово залишились у країні. За даними Федерального статистичного відомства, майже половина біженців має вищу освіту. Проте рівень зайнятості залежить від тривалості перебування, пише Aussiedlerbote.

Українці, які втекли до Німеччини після нападу Росії, мають освіту вищу за середню. За даними Федерального статистичного відомства, з початку війни до першої половини 2023 року Німеччина зареєструвала близько одного мільйона людей з України. «Примітною є висока частка академічних кваліфікацій серед біженців з України», – йдеться у доповіді. 

Відповідно до звіту, 45% іммігрантів віком від 25 до 59 років мають академічну професійну кваліфікацію, здобуту в університеті або університеті прикладних наук, тоді як 28% мають неакадемічну професійну кваліфікацію. Для порівняння, загалом у Німеччині лише 27% представників цієї вікової групи мають академічний ступінь. «Незважаючи на високий рівень освіти, тільки кожна п'ята людина віком від 25 до 59 років, яка приїхала з України, була працевлаштована», – йдеться у дослідженні. 

Серед чоловіків та жінок, які перебувають на стадії основної зайнятості, лише 19% працювали. Для порівняння, рівень зайнятості населення загалом у цій віковій групі більш ніж у чотири рази вищий – 85%. Рівень зайнятості жінок-біженок з України, що становить 14%, був значно нижчим, ніж у чоловіків – 30%. Особливо важко влаштуватися працювати матерям з маленькими дітьми. 

Згідно з дослідженнями, рівень зайнятості українців значно підвищується, якщо вони прожили в Німеччині дванадцять місяців,  з'ясував Інститут дослідження зайнятості. Четверо з десяти українців після приїзду до Німеччини стали або батьками-одинаками, або дітьми батьків-одинаків. 

Нагадамо, міністр праці Німеччини, Губертус Гайль, наголошує на необхідності прискорити процес працевлаштування українських біженців, навіть якщо вони не володіють німецькою мовою на досконалому рівні.  За словами Гайля, в Німеччині 400 тисяч людей безробітні, але володіють базовим рівнем німецької мови. З них близько 200 тисяч – це біженці з України, які пройшли або мають намір пройти інтеграційний курс.

Уряд Німеччини планує зміцнити вимоги до українських біженців, зокрема, зобов'язати їх регулярно звітувати про пошуки роботи. Раніше від українських біженців цього не потрібно, але тепер це зміниться, як заявив міністр праці Губертус Гайль.

Українські біженці, які отримують допомогу від Німеччини, будуть зобов'язані регулярно звітувати про пошук роботи. Агентство з праці, у свою чергу, більш активно пропонуватиме їм вакансії, що відповідають їх кваліфікації та досвіду.

Читайте також: Німеччина може піти на поступки у працевлаштуванні українських біженців
Теги: Німеччина міністр освіта українці робота праця населення біженці

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