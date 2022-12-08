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Папа Римський розплакався під час молитви за Україну (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Папа Римський розплакався під час молитви за Україну (відео)
Натовп почав аплодувати, коли Папа Римський перестав говорити
фото скріншот відео

Голос понтифіка почав тремтіти, коли він згадав про страждання українців

Папа Римський Франциск не справився з емоціями та заплакав під час своєї молитви про мир в Україні. Про це повідомляє The Guardian.

Голос понтифіка почав тремтіти, коли він згадав про страждання українців. Після слів про бажання «передати подяку українського народу» він був змушений перервати свою молитву і не міг продовжувати близько 30 секунд.

Натовп, серед якого також був мер Риму Роберто Гуалтьєрі, почав аплодувати, коли Папа Римський перестав говорити і почав плакати.

Коли він відновив молитву, його голос все ще тремтів. «...українського народу за мир, про який ми так довго просили Господа. Натомість я мушу передати вам благання дітей, старих, матерів та батьків та молодих людей цієї закатованої землі, яка так багато страждає», - продовжив Папа Римський.

Раніше Папа Римський пояснив, чому не критикує особисто Путіна за війну в Україні. 

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Теги: Папа Римський війна Ватикан Роберто молитва новости відео

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