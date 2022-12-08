Папа Римський розплакався під час молитви за Україну (відео)
Голос понтифіка почав тремтіти, коли він згадав про страждання українців
Папа Римський Франциск не справився з емоціями та заплакав під час своєї молитви про мир в Україні. Про це повідомляє The Guardian.
Голос понтифіка почав тремтіти, коли він згадав про страждання українців. Після слів про бажання «передати подяку українського народу» він був змушений перервати свою молитву і не міг продовжувати близько 30 секунд.
Натовп, серед якого також був мер Риму Роберто Гуалтьєрі, почав аплодувати, коли Папа Римський перестав говорити і почав плакати.
Коли він відновив молитву, його голос все ще тремтів. «...українського народу за мир, про який ми так довго просили Господа. Натомість я мушу передати вам благання дітей, старих, матерів та батьків та молодих людей цієї закатованої землі, яка так багато страждає», - продовжив Папа Римський.
Раніше Папа Римський пояснив, чому не критикує особисто Путіна за війну в Україні.
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