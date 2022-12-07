Папа Римський порівняв війну в Україні з операцією «Рейнгард»

Під час операції «Рейнхардт» було вбито близько 1,7 млн євреїв та невідому кількість поляків, ромів і радянських військовополонених

Папа Римський Франциск порівняв війну Росії проти України з планом знищення нацистами польських євреїв під час Другої світової війни. Про це повідомляє італійське видання ANSA.

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«У понеділок Центр католицько-єврейських стосунків Люблінського католицького університету відзначив річницю операції «Рейнхардт». Під час Другої світової війни це призвело до знищення майже двох мільйонів жертв, переважно єврейського походження. Історія повторюється. Зараз ми бачимо, що відбувається в Україні», – сказав Папаї.

Операція «Рейнхардт» відбувалася у 1942 та 1943 роках у таборах Белжец, Собібор і Треблінка. Тоді було вбито близько 1,7 млн євреїв та невідому кількість поляків, ромів і радянських військовополонених.

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Раніше Папа Римський пояснив, чому не критикує особисто Путіна.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск під час загальної аудієнції звернувся до вірян і заявив, що війну Росії проти України «не можна вирішити за допомогою інфантильної логіки зброї». Понтифік закликав українську і російську сторони «вибрати шлях зустрічі».

Також він заявив, що не вірить у жорстокість росіян, а натомість вважає їх «великим народом» і захоплюється «російським гуманізмом».

Також нещодавно Папа Римський Франциск відзначився черговою неоднозначною заявою про розв'язану Росією війну в Україні. Він назвав повномасштабне вторгнення Росії «третьою світовою» і знову заявив, що дії РФ спровокувало НАТО.