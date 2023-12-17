Папа Римський відсвяткував день народження вечіркою із цирковою виставою та тортом

Понтифіку виповнилося 87 років

У неділю, 17 грудня, Папі Римському Франциску виповнилося 87 років. З цієї нагоди у Ватикані відбулася традиційна вечірка з цирковою виставою та частуванням тортом. Про це повідомляє італійське інформаційне агентство ANSA.

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Свій день народження понтифік провів у колі приблизно 200 сімей під час заходу, організованого педіатричним диспансером Санта-Марта, який пропонує підтримку матерям і дітям, які перебувають у труднощах.

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Дотримуючись традиції, встановленої для святкування днів народження Папи Франциска у Ватикані у 2013 році, святковий захід включав мистецькі виступи дітей та коротку циркову виставу, після якої відбулося частування тортом перед молитвою та благословенням.

Як повідомляє Vaticannews, торт для Папи Римського був іменним і містив зображення понтифіка в оточенні дітей.

У короткому слові Папа Франциск подякував присутнім за вітання з нагоди дня народження і закликав усіх готуватися до святкування Різдва.

Із днем народження Папу Римського привітали також президент Італії Серджіо Маттарелла, прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні, представники Сенату та Палати депутатів та міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

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Раніше Папа Римський Франциск заявив, що, незважаючи на свої проблеми зі здоров'ям, ніколи не думав про відставку, залишивши все на волю Божу. Священнослужитель також розповів, що не хоче бути похованим у базиліці Святого Петра.