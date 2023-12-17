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Папа Римський відсвяткував день народження вечіркою із цирковою виставою та тортом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Папа Римський відсвяткував день народження вечіркою із цирковою виставою та тортом
День народження Папи Римського Франциска
фото: Associated Press

Понтифіку виповнилося 87 років

У неділю, 17 грудня, Папі Римському Франциску виповнилося 87 років. З цієї нагоди у Ватикані відбулася традиційна вечірка з цирковою виставою та частуванням тортом. Про це повідомляє італійське інформаційне агентство ANSA.

Свій день народження понтифік провів у колі приблизно 200 сімей під час заходу, організованого педіатричним диспансером Санта-Марта, який пропонує підтримку матерям і дітям, які перебувають у труднощах.

Дотримуючись традиції, встановленої для святкування днів народження Папи Франциска у Ватикані у 2013 році, святковий захід включав мистецькі виступи дітей та коротку циркову виставу, після якої відбулося частування тортом перед молитвою та благословенням.

Як повідомляє Vaticannews, торт для Папи Римського був іменним і містив зображення понтифіка в оточенні дітей.

Папа Римський відсвяткував день народження вечіркою із цирковою виставою та тортом фото 1

У короткому слові Папа Франциск подякував присутнім за вітання з нагоди дня народження і закликав усіх готуватися до святкування Різдва.

Із днем народження Папу Римського привітали також президент Італії Серджіо Маттарелла, прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні, представники Сенату та Палати депутатів та міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що, незважаючи на свої проблеми зі здоров'ям, ніколи не думав про відставку, залишивши все на волю Божу. Священнослужитель також розповів, що не хоче бути похованим у базиліці Святого Петра.

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Теги: міністр Папа Римський президент традиції день народження

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