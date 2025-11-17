Головна Техно HiTech
search button user button menu button

«Хрещена мати» ШІ розповіла, коли буде наступна революція штучного інтелекту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
«Хрещена мати» ШІ розповіла, коли буде наступна революція штучного інтелекту
Засновниця ImageNet назвала розуміння руху та відстані основою для машинного інтелекту
фото: hai.stanford.edu

Фей-Фей Лі вважає, що прорив буде не в мові, а у просторовому мисленні машин

Фей-Фей Лі, знаменита дослідниця та «хрещена мати ШІ», засновниця стартапу World Labs, вважає, що наступний фундаментальний прорив у розвитку штучного інтелекту відбудеться не у сфері обробки мови, а у просторовому мисленні. Про це пише «Главком».

Фей-Фей Лі стверджує, що тільки навчившись розуміти рух, відстань та фізичні взаємозв'язки, машини зможуть перейти від аналізу інформації до справжнього партнерства з людиною. 

У своїй новій роботі Лі підкреслює, що сучасні мовні моделі (навіть мультимодальні), хоча й блискуче працюють з інформацією, залишаються «сліпими до фізики світу». Вони можуть аналізувати зображення та тексти, але не здатні визначити відстань до об'єкта, зрозуміти його орієнтацію у просторі, передбачити, що станеться, якщо його перемістити чи повернути.

На думку Лі, це пов'язано з еволюцією: інтелект людини виник зі здатності відчувати та рухатися (перцептивно-моторне кільце), і лише потім розвинулося мовлення та мислення. Тому справжньому ШІ потрібні внутрішні моделі світу, де діють закони фізики. 

Для наступного етапу еволюції Лі пропонує створювати не мовні, а світові моделі – системи, які не просто описують, а створюють та змінюють тривимірні сцени, дотримуючись причинно-фізичної логіки.

Такі моделі мають бути:

  • Генеративними: здатними створювати цілісні та стійкі світи.
  • Мультимодальними: розуміти текст, зображення, відео та жести.
  • Інтерактивними: передбачати наслідки власних дій.

Команда Лі у World Labs вже працює над прототипом такої системи під назвою Marble, яка здатна створювати стійкі тривимірні сцени за мультимодальним запитом.

У майбутньому Лі бачить потенціал просторово усвідомленого ШІ в робототехніці, плануванні складних дій та наукових дослідженнях. Здатність ШІ розуміти простір, як колись зір для живих істот, може стати ключем до нової стадії розвитку машинного розуму.

До слова, у Національному музеї Кардіффа (Великобританія) сталася незвична подія: художник під псевдонімом Еліас Мерроу непомітно розмістив на стіні картину, створену штучним інтелектом, яка кілька годин залишалася непоміченою персоналом.

Читайте також:

Теги: машини технології штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вітряна турбіна від компанії Gevi Wind
Італійці створили «розумну» вітряну турбіну: що відомо про нову розробку
17 жовтня, 16:05
26 жовтня трагічно загинув Богдан Змий
Загинув інженер Богдан Змий – розробник розмінувальної машини «Змій»
28 жовтня, 05:36
Наразі сайт налічує понад 800 тисяч статей
Новий конкурент Вікіпедії: Маск запустив Grokipedia
28 жовтня, 11:17
PR-ведуча Цинтила поділилася, що її дитина їсть котячий корм
Телеведуча Олена Цинтила зізналася, що її дитина під'їдає котячий корм (відео)
30 жовтня, 12:33
OpenAI оновила правила використання ChatGPT
ChatGPT більше не даватиме медичні та юридичні поради
2 листопада, 07:28
Усі налаштування фотокамери здійснюються через екран iPhone
Випущено розумну камеру, яка кріпиться до iPhone
13 листопада, 15:49
Художник таємно повісив у музеї картину
Картина від ШІ непомітно з’явилася у британському музеї
11 листопада, 19:59
Спеціалісти із ШІ створили нову різдвяну рекламу Coca-Cola
Різдвяна реклама Coca-Cola, створена за допомогою ШІ, отримала хвилю критики
6 листопада, 14:00
Розробники вважають, що робот зможе працювати на заводі, в логістиці та в сервісі
У РФ представлено першого людиноподібного робота – він вийшов на сцену й впав
12 листопада, 07:55

HiTech

«Хрещена мати» ШІ розповіла, коли буде наступна революція штучного інтелекту
«Хрещена мати» ШІ розповіла, коли буде наступна революція штучного інтелекту
Китай будує перший атомний авіаносець Type 004: знайдено ключовий доказ
Китай будує перший атомний авіаносець Type 004: знайдено ключовий доказ
Компанія Безоса успішно запустила ракету з супутниками на Марс
Компанія Безоса успішно запустила ракету з супутниками на Марс
США засвітили прототип новітньої ядерної ракети
США засвітили прототип новітньої ядерної ракети
Китайські вчені вперше знайшли рідкісноземельні елементи у живих рослинах
Китайські вчені вперше знайшли рідкісноземельні елементи у живих рослинах
У РФ представлено першого людиноподібного робота – він вийшов на сцену й впав
У РФ представлено першого людиноподібного робота – він вийшов на сцену й впав

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua