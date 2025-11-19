Головна Техно Девайси
Штучний інтелект став головним фаворитом на звання «Людина року»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Штучний інтелект став головним фаворитом на звання «Людина року»
ШІ обійшов Дженсена Хуанга та Дональда Трампа у перегонах за звання «Людини року» Time
фото із відкритих джерел

Штучний інтелект вперше має найбільші шанси стати «Людиною року» за версією Time.

Штучний інтелект (ШІ) несподівано став головним претендентом на престижне звання «Людина року» за версією американського журналу Time. За даними букмекерського агентства Polymarket, шанси ШІ на перемогу оцінюються у 37%, що значно перевищує показники його найближчих конкурентів, пише «Главком».

Це вперше, коли неперсоніфікована технологія, що має стрімкий вплив на світову економіку та культуру, висувається як настільки вірогідний кандидат.  

Журнал Time традиційно оголошує «Людину року» у грудневому підсумковому номері, починаючи з 1927 року. Першим цього звання був удостоєний Чарльз Ліндберг за перший безпосадковий переліт через Атлантику.

Критерії вибору полягають у визначенні особи, яка справила найбільший вплив на суспільство протягом року, незалежно від характеру цього впливу. Рішення приймається редакційною колегією після ретельного відбору кандидатів та обговорень.

У різні роки персонами року ставали Махатма Ганді, Йосип Сталін, Ангела Меркель, Володимир Путін, а також дуети (Джо Байден та Камала Гарріс) та збірні групи (наприклад, «Борець»). Якщо ШІ переможе, це буде один із небагатьох випадків, коли на обкладинці з'явиться не людина, а концепція.

До слова, легендарний музикант Пол Маккартні приєднався до глобального протесту проти використання штучного інтелекту (ШІ) у музичній індустрії, записавши «німий» трек, який увійде до колективного альбому-протесту. 

Теги: штучний інтелект Людина року

