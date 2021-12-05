Папа Римський зустрівся із біженцями на острові Лесбос (відео)

Папа Франциск вперше з 2016 року повернувся на грецький острів

Понтифік заявив, що міграція – це «глобальна криза, яка стосується кожного»

Папа Римський Франциск зустрівся із біженцями з центру тимчасового розміщення на грецькому острові Лесбос. Зупинка на ньому стала одним із центральних пунктів програми нинішньої Апостольської поїздки Франциска в Грецію і на Кіпр, де раніше він також провів молитву з мігрантами, повідомив канал ERT.

«Міграція – проблема всіх, це – глобальна криза, яка зачіпає всіх», – сказав понтифік.

Папа Римський відвідав Лесбос Автор: Euronews

«Сумно чути, що в якості загальних зусиль пропонується споруджувати стіни. Звичайно, зрозумілі всі побоювання, складності і небезпеки. Відчувається втома і незадоволеність, посилені економічною кризою і пандемією, але, не споруджуючи бар'єри, можна знайти вирішення проблем і поліпшити співіснування», – підкреслив він.

У своїй промові понтифік зазначив, що із пандемією «ми всі відчули, що знаходимося в одному човні».

«Ми зрозуміли, що для вирішення глобальних проблем недостатньо фрагментарних рішень. І якщо вдалося із чималими зусиллями організувати вакцинацію планетарного масштабу, хоча залишаються великі складнощі і невпевненість, і, здається, почало щось зрушуватися у боротьбі з кліматичними змінами, все залишається жахливо в питанні міграції»,– констатував глава Римсько- католицької церкви.

По дорозі, під'їжджаючи до місця зустрічі, Папа Римський вийшов з машини і пішов пішки, щоб вітати біженців, що вийшли на вулицю цілими сім'ями. Всього понтифік, якому в цьому місяці виповниться 85 років, пройшов не менше півкілометра. При цьому він був без захисної маски.

Франциск уже відвідував Лесбос у 2016 році. У тій поїздці, покликаній висловити солідарність біженцям, його супроводжували Патріарх Константинопольський Варфоломій і предстоятель Елладської Православної церкви (ЕПЦ) архієпископ Ієронім II.

Із Папою Римським тоді табір покинули кілька біженців. Цього разу також не виключений подібний жест, проте перевезення буде організовано за сприяння різних установ, включаючи католицьку громаду Святого Егідія, що займається інтеграцією біженців в Європі. У центрі тимчасового розміщення понтифіка зустрічала також президент Греції Катерина Сакелларопулу.

Нагадаємо, напередодні Папа Римський Франциск вибачився перед Богом і православними за помилки, здійснені багатьма католиками. Про це він заявив під час зустрічі з предстоятелем Елладської православної церкви Ієронімом II під час візиту до Греції.

Папа Римський згадав про коріння, яке об'єднує католиків і православних, та про розходження, які настали з часом.

Нагадаємо, глава Української Греко-Католицької Церкви, Блаженніший Святослав Шевчук заявив, що Папа Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну.

Раніше повідомлялося, що в Україну наступного року, ймовірно, приїде Папа Франциск.

У вересні Папа Римський і Вселенський Патріарх зустрілися в Угорщині. Перед цим глави Римо-католицької церкви, Східної православної церкви і Англіканської спільноти виступили зі спільною заявою, закликавши світ до рішучих дій з порятунку від глобального потепління та боротьби з соціальною нерівністю.

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