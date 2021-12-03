На Кіпрі чоловік із ножем намагався потрапити на месу Папи Римського

Чоловік хотів пройти з ножем на стадіон у місті Нікосія, де проводив месу Папа Франциск

Іноземцем, якого заарештували і допитали, виявився громадянин Нігерії

Під час візиту Папи Римського Франциска на Кіпр чоловік з ножем намагався потрапити на месу, але його затримала місцева поліція. Як повідомляє Reuters, інцидент відбувся на вході на стадіон у місті Нікосія, столиці Кіпру.

«Під час обшуку на вході на стадіон був заарештований 43-річний іноземець, який мав при собі ніж», – йдеться у заяві поліції.

Джерело у поліції на умовах анонімності повідомило ЗМІ, що іноземцем, якого заарештували і допитали, виявився громадянин Нігерії. Наразі не відомо, чи планувався замах на Папу, чи це був ніж, призначений для побутових цілей.

ЗМІ відзначає, що Папа Франциск відвідав Кіпр напередодні своєї поїздки до Греції, де він 4-6 грудня зустрінеться з вищими чинами Православної церкви.

Напередодні глава Української Греко-Католицької Церкви, Блаженніший Святослав Шевчук заявив, що Папа Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну.

«Ми маємо добру новину. Очікуємо, що відбудеться його візит до України. Це ще не анонсоване, але ми вже живемо в очікуванні і приготуванні», – сказав глава УГКЦ.

«Це дуже потужний сигнал підтримки нашого народу і нашої держави», – наголосив він.

Раніше повідомлялося, що в Україну наступного року, ймовірно, приїде Папа Франциск.

У вересні Папа Римський і Вселенський Патріарх зустрілися в Угорщині. Перед цим глави Римо-католицької церкви, Східної православної церкви і Англіканської спільноти виступили зі спільною заявою, закликавши світ до рішучих дій з порятунку від глобального потепління та боротьби з соціальною нерівністю.