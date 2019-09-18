Партія Нетаньягу може не дорахуватися мандатів після останніх виборів до Кнесету



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Нетаньягу відмовився говорити як про перемогу, так і про поразку

За попередніми підрахунками, «Лікуд», який очолює Нетаньягу, може розраховувати на 30-33 мандати в Кнесеті

Очільники двох головних політичних сил Ізраїлю – Беньямін Нетаньягу і Бенні Ганц – зробили заяви в ніч із вівторка на середу після завершення голосування в рамках позачергових виборів до Кнесету.

Так, Нетаньягу відмовився говорити як про перемогу, так і про поразку. Це значно контрастувало із квітнем, коли після голосування очільник уряду Ізраїлю відразу заявив про однозначну перемогу.

При цьому Нетаньягу визнав, що йому, скоріше за все, цього разу не вдалося гарантувати новий п’ятий термін перебування на посаді прем’єра, пише інформаційне агентство Reuters.

Зі свого боку Бенні Ганц, який очолює коаліцію політичних сил «Кахоль-лаван», заявив, що їм вдалося досягнути успіху. Проте колишній військовий закликав дочекатися остаточних результатів виборів, підрахунок яких може затягнутися на тиждень.

За попередніми підрахунками, «Лікуд», який очолює Нетаньягу, може розраховувати на 30-33 мандати в Кнесеті, де засідає 120 депутатів. В той же час «Кахоль-лаван» може отримати від 32 до 34 мандатів.

Партія Авігдора Лібермана «Ісраель Бейтену», яка розраховує отримати 8-9 мандатів, знову зможе вирішувати долю формування коаліції. Партії, які представляють арабське населення Ізраїлю, розраховують на отримання від 13 до 15 мандатів. В квітні Єдиний арабський список отримав лише 10 місць в Кнесеті.

Нагадаємо, 19 серпня Нетаньягу побував з візитом в Україні. Президент Володимир Зеленський і Нетаньягу вшанували пам'ять загиблих у Бабиному Яру.

Також Зеленський та Нетаньягу домовились вирішити проблеми при в’їзді українців в Ізраїль.

Президент Зеленський назвав «історичною» зустріч з прем’єрміністром Ізраїлю.

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