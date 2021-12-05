  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    В американця виріс зуб у носі: йому зробили операцію (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Нью-Йорку в чоловіка медики виявили зуб у носі - В американця виріс зуб у носі: йому зробили операцію (фото)

    У Нью-Йорку в чоловіка медики виявили зуб у носі

    Фото: Mail Online

    Чоловікові зробили успішну операцію і видалили зуб

    У Нью-Йорку в 38-річного чоловіка медики виявили справжній зуб у носі. Стаття про це з'явилася в науковому журналі The New England Journal of Medicine, пише Mail Online.

    Чоловік скаржився, що кілька років має проблеми з диханням через праву ніздрю. Провівши риноскопію за допомогою камери та ліхтарика, лікарі виявили в носі «тверду безболісну білу масу». З'ясувалося, що це 14-міліметровий ектопічний зуб.

    Чоловікові зробили успішну операцію і видалили зуб. Через три місяці проблеми з диханням припинилися.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    В американця виріс зуб у носі: йому зробили операцію (фото)
    В американця виріс зуб у носі: йому зробили операцію (фото)
    В американця виріс зуб у носі: йому зробили операцію (фото)

    Хоча ектопічні зуби зустрічаються частіше, ніж інші ектопічні частини тіла, у носі вони з'являються вкрай рідко.

    За словами медиків, інших проблем зі здоров'ям або аномалій у пацієнта не виявили.

    Нагадаємо, в Ізраїлі підліток помер від постковідного синдрому.

    У жовтні ВООЗ офіційно дала визначення постковідному синдрому (перелік симптомів)

    Раніше медики з’ясували, в кого з дітей найчастіше розвивається постковідний синдром.

    Читайте також:
    Теги: медицина чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В американця виріс зуб у носі: йому зробили операцію (фото)