В американця виріс зуб у носі: йому зробили операцію (фото)

У Нью-Йорку в 38-річного чоловіка медики виявили справжній зуб у носі. Стаття про це з'явилася в науковому журналі The New England Journal of Medicine, пише Mail Online.

Чоловік скаржився, що кілька років має проблеми з диханням через праву ніздрю. Провівши риноскопію за допомогою камери та ліхтарика, лікарі виявили в носі «тверду безболісну білу масу». З'ясувалося, що це 14-міліметровий ектопічний зуб.

Чоловікові зробили успішну операцію і видалили зуб. Через три місяці проблеми з диханням припинилися.

Хоча ектопічні зуби зустрічаються частіше, ніж інші ектопічні частини тіла, у носі вони з'являються вкрай рідко.

За словами медиків, інших проблем зі здоров'ям або аномалій у пацієнта не виявили.

