У Болгарії виявили чотири випадки коронавірусу
Хворі перебувають у задовільному стані та пройшли найгіршу стадію захворювання
У Болгарії підтвердили чотири випадки зараження коронавірусом.
Про це повідомляє BTA.
«У чотирьох людей у Болгарії підтвердили зараження коронавірусом, заявив директор Національного центру інфекційних та паразитарних захворювань, професор Тодор Кантарджиєв, під час екстреної пресконференції у неділю», – йдеться у повідомленні.
Двоє пацієнтів – 27-ми та 61-річний чоловіки знаходяться у місті Плевен, на півночі Болгарії. Також було підтверджено діагноз у жінки 75 років з Габрово та медпрацівниці лікарні, куди шпиталізували хвору.
Нагадаємо, коронавірус дістався Молдови.
Як повідомлялося, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.
У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.