У Болгарії виявили чотири випадки коронавірусу



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Хворі перебувають у задовільному стані та пройшли найгіршу стадію захворювання

У Болгарії підтвердили чотири випадки зараження коронавірусом.

Про це повідомляє BTA.

«У чотирьох людей у Болгарії підтвердили зараження коронавірусом, заявив директор Національного центру інфекційних та паразитарних захворювань, професор Тодор Кантарджиєв, під час екстреної пресконференції у неділю», – йдеться у повідомленні.

Двоє пацієнтів – 27-ми та 61-річний чоловіки знаходяться у місті Плевен, на півночі Болгарії. Також було підтверджено діагноз у жінки 75 років з Габрово та медпрацівниці лікарні, куди шпиталізували хвору.

Нагадаємо, коронавірус дістався Молдови.

Як повідомлялося, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

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