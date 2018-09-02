Патріарх Кирило визнав: ніякої УПЦ МП немає, є відділення РПЦ



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Фото: patriarchia.ru Патріарх Кирило

Патріарх Кирило впевнений, що відокремити православну Україну від РПЦ неможливо

Московський патріарх Кирило поставив під сумнів автономність структур свого патріархату в Україні. Це випливає з його слів, сказаних сьогодні після недільної служби в Успенському соборі Кремля.

Як повідомляє «Ехо Москви», зокрема, патріарх Московський і всієї Русі Кирило назвав приреченими на провал спроби відокремити православну Україну від РПЦ. За його словами, духовну єдність України і Росії розірвати неможливо.

Сьогодні Московський патріарх Кирило звершив божественну літургію в патріаршому Успенському соборі московського Кремля. Після цього він звернувся до присутніх на богослужінні зі словом.

Нагадаємо, у Стамбулі розпочався Архієрейський Собор Константинопольської церкви, головною темою якого є надання українській Православній церкві автокефалії. На Собор прибули понад сто єпископів з усього світу.

Вселенський патріарх Варфоломій на відкритті Собору в Стамбулі прочитав доповідь стосовно самоуправства церковної влади Москви по відношенню до Київської митрополії.

Під час Собору Константинопольська церква вирішила, що може надавати автокефалію без згоди інших церков.

Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси.

Раніше повідомлялося, що патріарх Сербської православної церкви Іриней просить не надавати Україні томос. Він надіслав Вселенському Патріарху Варфоломію листа, в якому обґрунтовує твердження, що виключно Російська церква має канонічне і історичне право на церковну організацію в Україні і застерігає Варфоломія від втручання в українські церковні питання, і одночасно в македонські та чорногорські.