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Глава РПЦ Кирило нарахував п'ять «по-справжньому вільних» країн

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Глава РПЦ Кирило нарахував п'ять «по-справжньому вільних» країн
Глава РПЦ Кирило вважає Росію «однією з п'яти вільних країн»
фото: скриншот відео

На думку предстоятеля РПЦ, росіяни живуть у «благополучний час» і мають бути вдячні

Патріарх Російської православної церкви Кирило (Володимир Гундяєв) заявив, що росіяни повинні дякувати Богові за те, що живуть у «вільній країні». Про це він сказав під час божественної літургії у храмі Знамення ікони Божої Матері в Москві.

На думку предстоятеля РПЦ, росіяни живуть у «благополучний час» і мають дякувати Богу за кожен прожитий день.

«Це благополуччя не повинно віддаляти нас від Бога, а навпаки, ми повинні дякувати Господу за кожен прожитий день. Дякувати Господу за те, що ми живемо у реально вільній країні. Таких країн я нарахував п'ять. Може трохи більше. Решта не є реально вільними. Ми живемо в реально вільній країні і повинні дякувати Господу за все це», – переконує Кирило.

Крім того, він традиційно закликав молитися «за вітчизну, верховного головнокомандувача — православну людину, за воїнів та за тих, хто працює всередині РФ», тобто за тих, хто щодня вбиває мирне населення України.

Нагадаємо, що раніше очільник РПЦ Володимир Гундяєв, патріарх московський Кирило провів загальну молитву на тлі портрета Путіна, який був обрамлений двома іконами Ісуса Христа. 

Раніше російський патріарх Кирило під час літургії заявив, що українці та білоруси – «русские». Також він згадав і про повномасштабну війну та російських окупантів. Очільник РПЦ наголосив, що приналежність до російського народу має визначатися православ'ям. До російського народу він відніс і українців та білорусів.

Як відомо, СБУ повідомила про підозру російському патріарху Кирилу.

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Теги: патріарх Кирил РПЦ росія

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