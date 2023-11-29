Патріарх Кирило змусив росіян молитися на Путіна (відео)

Портрет диктатор був обрамлений двома іконами Ісуса Христа

Очільник РПЦ Володимир Гундяєв, патріарх московський Кирило провів загальну молитву на фоні портрета Путіна, який був обрамлений двома іконами Ісуса Христа. Відео поширюють росЗМІ.

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Молитва проводилася під час «Всемирного русского народного собора».

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Раніше російський патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) під час літургії заявив, що українці та білоруси – «русские». Також він згадав і про повномасштабну війну та російських окупантів. Очільник РПЦ наголосив, що приналежність до російського народу має визначатися православ'ям. До російського народу він відніс і українців та білорусів.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру російському патріарху Кирилу