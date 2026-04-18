Іран закриє Ормузьку протоку, якщо США не знімуть блокаду

Спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф заявив, що США можуть так нічого і не досягнути у переговорному процесі

Тегеран закриє Ормузьку протоку, якщо США не знімуть блокаду іранських портів, попередив спікер парламенту Ірану, відкинувши нещодавні заяви президента США Дональда Трампа як «хибні». Про це пише «Главком».

Мохаммед Багер Галібаф заявив, що Трамп зробив «сім заяв за одну годину, всі сім з яких були неправдивими».

Він не уточнив, які саме твердження мав на увазі, але сказав про Вашингтон: «Вони не виграли війну цією брехнею, і вони точно нічого не досягнуть і в переговорах».

«Відкрита чи закрита протока, а також її правила визначаються на місцях, а не в соціальних мережах», – написав він у дописі X, додавши, що транзит через протоку здійснюватиметься «визначеним маршрутом» та «з дозволу Ірану».

Раніше високопоставлений іранський посадовець назвав заяви Дональда Трампа щодо готовності Ірану йти на поступки Вашингтону такими, що не відповідають дійсності.

Джерело, обізнане з ходом переговорів за посередництва Пакистану, спростувало інформацію про згоду Тегерана передати запаси урану Сполученим Штатам або безстроково припинити його збагачення. В Ірані наголосили, що не приймуть виняткових обмежень, які суперечать міжнародному праву, а питання збагачення залишається ключовою суперечкою.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Іран «погодився на все» під час переговорів, включаючи спільну роботу з вивезення збагаченого урану з країни та його доставки до США.

Однак іранські чиновники заявили, що вони не планують позбуватися своїх запасів збагаченого урану.