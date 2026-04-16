Конгрес США зареєстрував резолюцію про імпічмент Трампа: подробиці

Єгор Голівець
Демократи в Палаті представників США подали резолюцію про імпічмент Трампа
Документ містить 13 пунктів звинувачень і переданий до юридичного комітету Палати представників

Американські законодавці від Демократичної партії подали до Палати представників США резолюцію, яка передбачає запуск процедури імпічменту президента Дональда Трампа. У документі викладено 13 пунктів обвинувачення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт Конгресу США.

Ініціатором резолюції став конгресмен Джон Ларсон, який представляє штат Коннектикут. Співавторами виступили демократи Стів Коен із Теннессі та Бонні Вотсон Коулман із Нью-Джерсі. До розробки документа також були залучені правозахисник Ральф Нейдер і юрист Брюс Фейн.

Автори наголошують, що президент США «підлягає імпічменту за тяжкі злочини та проступки, що порушують його присягу зберігати, захищати й обороняти конституцію США».

Серед інкримінованих порушень: застосування сили та ведення воєнних дій, мілітаризація правоохоронних органів, неконституційні затримання й депортації мігрантів, а також переслідування за реалізацію свободи слова чи об’єднання.

Окремі звинувачення стосуються зловживання правом помилування, втручання у фінансування програм соціального захисту й охорони довкілля, привласнення бюджетних повноважень Конгресу, а також неповаги до законодавчого органу через функціонування так званого «таємного уряду».

Також у резолюції йдеться про використання правоохоронної системи для переслідування політичних опонентів, призупинення або скасування законів, порушення положень 14-ї поправки до Конституції США щодо громадянства, а також введення надзвичайного стану без належних підстав.

У частині, що стосується застосування сили, законодавці заявляють про розв’язання війни та вбивства десятків «ймовірних, але не доведених» наркоторговців у Карибському басейні та східній частині Тихого океану, можливі воєнні злочини, блокаду Венесуели, а також дії, які вони кваліфікують як піратство через заволодіння венесуельською нафтою.

Окремо в документі зазначено, що Трамп «відмовився позбутися будь-яких прямих чи непрямих фінансових інтересів у широкому спектрі бізнес-проектів, спрямованих на використання його становища як президента».

В історії США Палата представників уже оголошувала імпічмент президентам Ендрю Джонсону, Біллу Клінтону та двічі Дональду Трампу. Водночас жодного разу Сенат не набирав необхідної більшості у дві третини голосів для усунення глави держави.

Процедура імпічменту включає кілька етапів, а остаточне рішення щодо відсторонення президента ухвалює Сенат навіть після схвалення в Палаті представників.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення дій, пов’язаних з Іраном, Вашингтон може повернутися до питання Куби. За його словами, ситуація навколо острова потребує окремого розгляду. Трамп додав, що це питання не зняте з порядку денного, однак його розгляд відклали до завершення поточних кроків щодо Ірану.

