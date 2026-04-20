Трамп дізнався причину зриву переговорів США з Іраном

Єгор Голівець
Трампу вказали на Ормузьку протоку як бар’єр для угоди
фото: AP

Морська блокада в Ормузькій протоці стала ключовим бар’єром для діалогу між Вашингтоном і Тегераном

Президент США Дональд Трамп отримав інформацію про ключову причину, яка завадила відновленню мирних переговорів з Іраном. Йдеться про морську блокаду в Ормузькій протоці, яка стала критичним фактором ескалації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал Sky News.

Начальник армії Пакистану, фельдмаршал Асім Мунір, який виступає посередником між Вашингтоном і Тегераном, під час телефонної розмови з Трампом заявив, що саме морська блокада США є основною перешкодою для переговорного процесу. Зазначається, що Трамп вислухав аргументи пакистанської сторони та відповів, що розгляне цю позицію.

Розмова відбулася на тлі загострення ситуації навколо Ормузької протоки, де сторони фактично опинилися в умовах взаємного тиску. Напередодні Іран зірвав другий раунд переговорів зі США – делегація Тегерана не прибула на зустріч у Пакистані. Серед причин було названо морську блокаду іранських портів та надмірні вимоги з боку Вашингтона.

За день до цього Дональд Трамп висунув Ірану ультиматум із вимогою погодитися на нову угоду. Він попередив, що у разі відмови Сполучені Штати можуть завдати ударів по критичній інфраструктурі країни, водночас залишивши час до завершення переговорів у Пакистані.

Іранська сторона у відповідь заявила, що не приймає жодних ультиматумів і не має наміру передавати свій збагачений уран США чи будь-якій іншій державі.

Крім того, Тегеран різко відреагував і на позицію Європейського Союзу щодо Ормузької протоки. Речник іранського МЗС Багаї заявив, що ЄС має «залишити свої повчання», підкресливши, що контроль над протокою є суверенним питанням Ірану.

