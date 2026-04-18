Трамп доручив Пентагону розсекретити документи про НЛО

Дональд Трамп розпорядився оприлюднити урядові матеріали, що стосуються невпізнаних літальних об'єктів. Відповідне доручення отримав очільник Міноборони США Піт Гегсет. Про це пише «Главком» із посиланням на Fox news.

За словами президента, під час перевірки було виявлено значну кількість цікавих документів, публікація яких розпочнеться найближчим часом. Трамп зауважив, що ці дані дозволять суспільству самостійно зробити висновки щодо реальності цього явища.

«Ми знайшли багато дуже цікавих документів, мушу сказати. І перші публікації розпочнуться дуже й дуже скоро. Тож ви можете вийти та перевірити, чи це явище правдиве», – сказав Трамп.

Раніше Дональд Трамп розкритикував експрезидента США Барака Обаму за його висловлювання щодо існування позаземних цивілізацій.

Під час спілкування з журналістом Трамп зазначив, що Обама припустився помилки, заговоривши про реальність інопланетян публічно.

Нагадаємо, на сайті Центрального розвідувального управління США з’явився документ, у якому йдеться про напад інопланетян на радянських військових, що стався у 1989 або 1990 році.

У своєму звіті ЦРУ містить резюме статей, опубліковані в канадському тижневику World News та українській газеті «Голос України». У них ішлося, як радянські солдати нібито збили НЛО, який летів над військовою базою в Сибіру.

До слова, останній звіт Пентагону про НЛО виявив сотні нових спостережень непізнаних і непояснених повітряних явищ, але жодних ознак позаземного походження.