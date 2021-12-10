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    Перше видання «Гаррі Поттера» продали майже за пів мільйона доларів (фото)

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    У аукціонному домі зазначили, що проданий примірник &ndash; найкращий з тих, що вони бачили - Перше видання «Гаррі Поттера» продали майже за пів мільйона доларів (фото)
    У аукціонному домі зазначили, що проданий примірник – найкращий з тих, що вони бачили
    фото historical.ha.com

    Цей наклад був виданий тиражем у всього 500 примірників

    Перше видання «Гаррі Поттера» британської письменниці Джоан Роулінг продано на аукціоні за $471 тис. Про це йдеться в пресрелізі аукціонного дому Heritage auctions.

    «Рідкісне перше видання роману Джоан Роулінг «Гаррі Поттер і філософський камінь» продано в четвер на аукціоні Heritage Auctions за $471 тис. – це найвища ціна, яка була коли-небудь заплачена за першу книгу про хлопчика-чарівника», – зазначається у повідомленні.

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    Перше видання «Гаррі Поттера» продали майже за пів мільйона доларів (фото)
    Перше видання «Гаррі Поттера» продали майже за пів мільйона доларів (фото)
    Перше видання «Гаррі Поттера» продали майже за пів мільйона доларів (фото)

    Цей наклад був виданий тиражем у всього 500 примірників. При цьому 300 з 500 потрапили до бібліотек, тому більшість з них дуже пошкоджені або знищені і книга у гарному стані – рідкість. У аукціонному домі зазначили, що проданий примірник – найкращий з тих, що вони бачили.

    У липні 2021 року на аукціоні було продано інший примірник з першого накладу, однак тоді книгу купили за $111 тис.

    Тим часом, мережу накрила хвиля флешмобу на підтримку Джоан Роулінг.

    Як раніше повідомлялося, у Шотландії згоріло кафе, в якому Джоан Роулінг писала книгу про Гаррі Поттера.

    Теги: Велика Британія дитяча книга аукціон
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    Перше видання «Гаррі Поттера» продали майже за пів мільйона доларів (фото)