Перше видання «Гаррі Поттера» продали майже за пів мільйона доларів (фото)

У аукціонному домі зазначили, що проданий примірник – найкращий з тих, що вони бачили

Цей наклад був виданий тиражем у всього 500 примірників

Перше видання «Гаррі Поттера» британської письменниці Джоан Роулінг продано на аукціоні за $471 тис. Про це йдеться в пресрелізі аукціонного дому Heritage auctions.

«Рідкісне перше видання роману Джоан Роулінг «Гаррі Поттер і філософський камінь» продано в четвер на аукціоні Heritage Auctions за $471 тис. – це найвища ціна, яка була коли-небудь заплачена за першу книгу про хлопчика-чарівника», – зазначається у повідомленні.

Цей наклад був виданий тиражем у всього 500 примірників. При цьому 300 з 500 потрапили до бібліотек, тому більшість з них дуже пошкоджені або знищені і книга у гарному стані – рідкість. У аукціонному домі зазначили, що проданий примірник – найкращий з тих, що вони бачили.

У липні 2021 року на аукціоні було продано інший примірник з першого накладу, однак тоді книгу купили за $111 тис.

Тим часом, мережу накрила хвиля флешмобу на підтримку Джоан Роулінг.

Як раніше повідомлялося, у Шотландії згоріло кафе, в якому Джоан Роулінг писала книгу про Гаррі Поттера.