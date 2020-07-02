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    У світі

    Під час стрілянини в Каліфорнії постраждали щонайменше чотири людини

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    Під час стрілянини в Каліфорнії постраждали щонайменше чотири людини - Під час стрілянини в Каліфорнії постраждали щонайменше чотири людини
    Під час стрілянини в Каліфорнії постраждали щонайменше чотири людини

    Поранення отримали четверо пасажирів, які перебували в Infiniti в той момент, коли автомобіль рухався по трасі

    Щонайменше чотири людини отримали поранення в результаті стрілянини, яка сталася в американському Окленді (штат Каліфорнія).

    Про це повідомила міська поліція в Twitter.

    «Відділення поліції Окленда надає допомогу Каліфорнійському дорожньому патрулю в зв’язку зі стріляниною... Наразі є дані про чотирьох постраждалих», — йдеться в повідомленні.

    Інших подробиць не наводиться.

    Як повідомляє телеканал ABC7 News, стрілянина сталася 1 липня близько 15:30 на автомагістралі 580 (Interstate 580).

    За даними поліції Окленда, поранення отримали четверо пасажирів, які перебували в чорному Infiniti M35 в той момент, коли автомобіль рухався по трасі.

    Постраждалих доставили до місцевої лікарні. Двоє з пасажирів отримали легкі травми, а двоє інших отримали серйозні травми. Стан усіх постраждалих оцінюється як стабільний.

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