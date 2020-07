Під час стрілянини в Каліфорнії постраждали щонайменше чотири людини

Поранення отримали четверо пасажирів, які перебували в Infiniti в той момент, коли автомобіль рухався по трасі

Щонайменше чотири людини отримали поранення в результаті стрілянини, яка сталася в американському Окленді (штат Каліфорнія).

Про це повідомила міська поліція в Twitter.

«Відділення поліції Окленда надає допомогу Каліфорнійському дорожньому патрулю в зв’язку зі стріляниною... Наразі є дані про чотирьох постраждалих», — йдеться в повідомленні.

Інших подробиць не наводиться.

The Oakland Police Department is assisting CHP with a shooting that occurred on E/B 580 Freeway in the area of 106 Ave. At this time 4 victims have been reported injured. Traffic Stopped, please use alternate routes.

Як повідомляє телеканал ABC7 News, стрілянина сталася 1 липня близько 15:30 на автомагістралі 580 (Interstate 580).

За даними поліції Окленда, поранення отримали четверо пасажирів, які перебували в чорному Infiniti M35 в той момент, коли автомобіль рухався по трасі.

"I'm bleeding out, I'm bleeding out." ABC7 spoke to a woman who says two of the shooting victims ran up to her car on the freeway begging for help. She got out and used towels to stop the bleeding on one of the victims until authorities arrived. #oakland https://t.co/ZmXRhzIjpb