Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Під Ярославлем горить склад ворожих боєприпасів (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Під Ярославлем горить склад ворожих боєприпасів (відео)
фото скріншот відео

Наразі немає офіційних даних про загиблих

У російських загарбників під Ярославлем (Росія) загорівся склад боєприпасів. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

«У Некрасівському районі Ярославської області спалахнув склад боєприпасів

Вибухи сталися у селищі Бурмакине», – зазначається у повідомленні.

Йдеться про «6 Арсенал ВМФ». У ГУ МНС у Ярославській області підтвердили, що горить режимний об'єкт. Офіційні коментарі наразі немає.

Згодом місцева влада повідомила, що пожежа вже локалізована, і загрози життю мешканців вже немає. «Про всяк випадок евакуювали садок та школу. Причини загоряння будуть встановлені пізніше», – розповів голова Некрасівського району Павло Кулаков.

Поки що немає офіційних даних про загиблих. Однак, за неперевіреною інформацією, спалах почався після вибуху снаряда в цеху. Могли постраждати кілька людей.

Нагадаємо, під час контрнаступу на Харківщині, бійці 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України ефектно знищили російський склад боєприпасів.

Теги: росія пожежа боєприпаси

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Донецьку 8 жовтня вибухи та пожежа
В окупованому Донецьку – масштабна пожежа після вибухів
8 жовтня, 14:00
Кримський міст зазнав руйнувань внаслідок вибуху та пожежі
Пожежа на Кримському мосту спричинила затори з кораблів
8 жовтня, 12:27
Вибух на Кримському мосту прогримів сьогодні близько шостої години ранку
Потужна пожежа на Кримському мосту: реакція окупантів та їхні дії
8 жовтня, 09:27

Соціум

Під Ярославлем горить склад ворожих боєприпасів (відео)
Під Ярославлем горить склад ворожих боєприпасів (відео)
На італійському острові прокинувся потужний вулкан (відео)
На італійському острові прокинувся потужний вулкан (відео)
Колапс на німецькій залізниці. Росію підозрюють у диверсії
Колапс на німецькій залізниці. Росію підозрюють у диверсії
Оприлюднено причину потужного вибуху в Стамбулі (фото)
Оприлюднено причину потужного вибуху в Стамбулі (фото)
У Москві горіла телевежа (відео)
У Москві горіла телевежа (відео)
Пригожин кликав у «Вагнер» в'язнів без кінцівок
Пригожин кликав у «Вагнер» в'язнів без кінцівок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
«Було б зрозуміло, якби стирали Західну Україну». «Слуга» Богуцька розгнівала соцмережі
67K
Масована ракетна атака. Воїн «Азова» звернувся до українців
37K
Ворог атакує на Бахмутському та Авдіївському напрямках, – Генштаб
33K
Росія вдарила ракетами по Запоріжжю (фото, відео)
29K
До рук ЗСУ потрапив рідкісний трофей (фото)
26K
На Київщині та в столиці лунають вибухи (фото, відео)

Новини

Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Ескалація не може вирішити проблеми Путіна – ISW
Сьогодні, 06:45
П'ять хороших новин 9 жовтня
Вчора, 21:30
РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)
8 жовтня, 13:39
Вибух на Кримському мосту. СБУ обіцяє все розповісти після перемоги
8 жовтня, 13:12
Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
8 жовтня, 11:41

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту