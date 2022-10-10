Під Ярославлем горить склад ворожих боєприпасів (відео)

Наразі немає офіційних даних про загиблих

У російських загарбників під Ярославлем (Росія) загорівся склад боєприпасів. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

«У Некрасівському районі Ярославської області спалахнув склад боєприпасів

Вибухи сталися у селищі Бурмакине», – зазначається у повідомленні.

Йдеться про «6 Арсенал ВМФ». У ГУ МНС у Ярославській області підтвердили, що горить режимний об'єкт. Офіційні коментарі наразі немає.

Згодом місцева влада повідомила, що пожежа вже локалізована, і загрози життю мешканців вже немає. «Про всяк випадок евакуювали садок та школу. Причини загоряння будуть встановлені пізніше», – розповів голова Некрасівського району Павло Кулаков.

Поки що немає офіційних даних про загиблих. Однак, за неперевіреною інформацією, спалах почався після вибуху снаряда в цеху. Могли постраждати кілька людей.

Нагадаємо, під час контрнаступу на Харківщині, бійці 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України ефектно знищили російський склад боєприпасів.