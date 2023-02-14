Палає в Москві. Пожежа біля Науково-дослідного інституту точних приладів (відео)

Заклад займається розробкою та виготовленням каналів радіоуправління для об'єктів морського та авіаційного ракетного озброєння

Пожежа на околицях російської столиці зайнялася в районі «Отрадний» орієнтовно о 23:23 за Київським часом. Про це розповіли місцеві пабліки в повідомленнях із заголовками на кшталт «Жахливі вибухи, все горить».

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Пізніше стало відомо про те, що пожежа сталася на території поруч з Науково-дослідний інститутом точних приладів на вулиці Декабристів.

Цей заклад відомий тим, що займається розробкою та виготовленням каналів радіоуправління для об'єктів морського та авіаційного реактивного озброєння.

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У 2010 році НДІ точних приладів увійшов до холдингу «Російські космічні системи».

Нагадаємо, що лише за останні кілька тижнів у Росії горіли:





