Палає в Москві. Пожежа біля Науково-дослідного інституту точних приладів (відео)
Заклад займається розробкою та виготовленням каналів радіоуправління для об'єктів морського та авіаційного ракетного озброєння
Пожежа на околицях російської столиці зайнялася в районі «Отрадний» орієнтовно о 23:23 за Київським часом. Про це розповіли місцеві пабліки в повідомленнях із заголовками на кшталт «Жахливі вибухи, все горить».
Пізніше стало відомо про те, що пожежа сталася на території поруч з Науково-дослідний інститутом точних приладів на вулиці Декабристів.
Цей заклад відомий тим, що займається розробкою та виготовленням каналів радіоуправління для об'єктів морського та авіаційного реактивного озброєння.
У 2010 році НДІ точних приладів увійшов до холдингу «Російські космічні системи».
Нагадаємо, що лише за останні кілька тижнів у Росії горіли:
- бізнес-центр;
- газогін;
- нафтопереробний завод;
- нафтобаза;
- і церква, де благословляли окупантів на війну.
Коментарі — 0