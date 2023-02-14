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У Росії горить склад із гумою (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії горить склад із гумою (відео)
Інформації щодо загиблих чи постраждалих на цю мить немає
фото: росЗМІ

Неподалік від місця пожежі розташований пороховий завод

Сьогодні, 14 лютого, у Казані (Росія) сталася пожежа на склад із гумотехнічними виробами, неподалік якого розміщений пороховий завод.Про це повідомляє місцеве видання «Татар Информ».

«Пожежа, чорний дим від якої бачили у всіх районах Казані, сталася у складському приміщенні з гумотехнічними виробами, повідомили», – пише видання, посилаючись на коментар російське МНС.

Як стало відомо, горить склад на вулиці Архангельська, наразі на місці працюють пожежники.

Інформації щодо загиблих чи постраждалих на цю мить немає.

Як повідомляють у соцмережах, за адресою, куди виїхали пожежники, розташовані Волзько-Камський віконний завод, «Автотрейдсервіс», «Топ-комплект», «Резерв Груп», а також низка компаній, що займаються вікнами.

Також повідомляється, що неподалік від місця пожежі розташований пороховий завод.

Раніше у місті Кінель Самарської області РФ спалахнули торгові павільйони на ринку. Площа пожежі складає 1,5 тис. кв. м. Також 12 лютого, у Москві спалахнула пожежа в одному з хмарочосів бізнес-центру «Москва-Сіті».

Теги: відео Москва завод бізнес росія пожежа

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