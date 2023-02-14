У Росії горить склад із гумою (відео)

Інформації щодо загиблих чи постраждалих на цю мить немає

Неподалік від місця пожежі розташований пороховий завод

Сьогодні, 14 лютого, у Казані (Росія) сталася пожежа на склад із гумотехнічними виробами, неподалік якого розміщений пороховий завод.Про це повідомляє місцеве видання «Татар Информ».

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«Пожежа, чорний дим від якої бачили у всіх районах Казані, сталася у складському приміщенні з гумотехнічними виробами, повідомили», – пише видання, посилаючись на коментар російське МНС.

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Як стало відомо, горить склад на вулиці Архангельська, наразі на місці працюють пожежники.

Інформації щодо загиблих чи постраждалих на цю мить немає.

Як повідомляють у соцмережах, за адресою, куди виїхали пожежники, розташовані Волзько-Камський віконний завод, «Автотрейдсервіс», «Топ-комплект», «Резерв Груп», а також низка компаній, що займаються вікнами.

Також повідомляється, що неподалік від місця пожежі розташований пороховий завод.

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Раніше у місті Кінель Самарської області РФ спалахнули торгові павільйони на ринку. Площа пожежі складає 1,5 тис. кв. м. Також 12 лютого, у Москві спалахнула пожежа в одному з хмарочосів бізнес-центру «Москва-Сіті».