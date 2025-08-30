Головна Світ Соціум
Російський Куйбишевський НПЗ зупинив роботу після атаки – Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Пожежа на російському НПЗ
фото: соціальні мережі

Загальна потужність Куйбишевського НПЗ становить 7 млн тонн нафти на рік

Куйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області, що належить «Роснефти», зупинив переробку нафти 28 серпня після атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За інформацією джерел видання, пошкоджень зазнали дві основні установки первинної переробки – ЕЛД-4 та ЕЛД-5, кожна потужністю 70 000 барелів на добу. Також пошкоджено деякі вторинні установки.

Загальна потужність Куйбишевського НПЗ становить 7 млн тонн нафти на рік. Цікаво, що завод відновив роботу лише тиждень тому, 21 серпня, після капітального ремонту, який тривав з 1 липня. Згідно з джерелами, він встиг пропрацювати лише тиждень до нової зупинки.

Як повідомлялося, у ніч на 28 серпня у Росії було атаковано Афіпський НПЗ у Краснодарському краю та Куйбишевський НПЗ у Самарській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єкту паливно-енергетичної інфраструктури в Росії. Ціллю став Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів.

До слова, у ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область. Під ударом опинився Новошахтинський НПЗ. Також нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл» у російському Волгограді припинив завантаження нафти.

Як відомо, санкційний тиск змушує Росію продавати нафту нижче ринкової ціни, що може зменшити надходження іноземних коштів до російської економіки та виснажити основне джерело багатства Росії.

Крім того, у серпні 2025 року Росія зіткнулася з рекордними втратами в нафтопереробній галузі. За даними Reuters, ці втрати були спричинені ударами українських безпілотників та плановим технічним обслуговуванням. Загальні потужності первинної переробки, що зупинилися, досягли 6,4 млн тонн, з яких майже половина (3,1 млн тонн) – результат атак дронів, інформує «Главком».

Українські безпілотники цілеспрямовано атакували великі нафтопереробні заводи в Самарі, Сизрані, Волгограді та інших регіонах, що призвело до значних збитків. 

