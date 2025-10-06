Головна Світ Соціум
Підрив «Північних потоків»: суд подовжив арешт українцю, підозрюваному в диверсії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Під судом протестувальники виступають на підтримку підозрюваного українця
фото: RMF FM

Перед судом зібралося кілька десятків людей, які виступають проти арешту українця і вимагають його звільнення

В окружному суді Варшави завершилося засідання, на якому суд вирішив продовжити термін ув'язнення українця Володимира на 40 днів. Він підозрюється Німеччиною у підриві газопроводу «Північний потік». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Суд розглянув клопотання прокуратури про продовження терміну ув'язнення підозрюваного до 100 днів. Він вирішив продовжити термін на 40 днів. Про можливу видачу чоловіка Німеччині також вирішуватиме суд, який попередньо повинен ознайомитися з документацією, наданою німцями. На це він має 100 днів.

Перед судом зібралося кілька десятків людей, які виступають проти арешту українця і вимагають його звільнення. Вони мали з собою польські та українські прапори, а також банери з гаслами на підтримку підозрюваного.

Адвокатська контора, яка представляє чоловіка, також збирала підписи на його підтримку. За словами захисника українця, їх зібрали понад 2 тис.

Раніше федеральна прокуратура Німеччини повідомила про затримання громадянина України Володимира у Польщі за підозрою в участі у підриві російських газогонів «Північний потік-1» та «Північний потік-2» у вересні 2022 року. Арешт відбувся 30 вересня 2025 року поблизу Варшави на підставі європейського ордера, виданого у червні 2024 року.

Теги: Польща Північний потік-2 Північний потік

