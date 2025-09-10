Чи вважає НАТО атаку російських дронів на Польщу нападом? Відповідь Reuters

Системи ППО НАТО Patriot не були використані для відбиття атаки, хоча дрони були зафіксовані радарами ППО

Цієї ночі російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. За повідомленням польських ЗМІ, у селі Вирики-Воля поблизу Влодави є пошкодження приватного домоволодіння через влучанння російських дронів. Як пише Reuters, НАТО не вважає атаки безпілотників на Польщу нападом, передає «Главком».

Джерело альянсу повідомило, що це був перший випадок, коли літаки НАТО вторглися в повітряний простір союзників, що становив потенційну загрозу.

Зазначається, що системи протиповітряної оборони НАТО Patriot у регіоні виявили дрони своїми радарами, але не атакували їх.

Співрозмовник Reuters також зазначив, що початкові ознаки свідчать про «навмисне вторгнення шести-десяти російських безпілотників».

«У нічній операції брали участь польські винищувачі F-16, голландські F-35, італійські літаки розвідки AWACS та літаки-заправники в повітрі, що спільно експлуатуються НАТО», – йдеться у повідомленні.

Цієї ночі оперативне командування збройних сил Польщі повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності.

Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно підтвердив, що в ніч на 10 вересня кілька російських ударних дронів порушили повітряний простір Польщі, а також розпочав позачергове засідання уряду Польщі.

До слова, члени НАТО, що є частиною Польщі, опублікували заяви, в яких висловили солідарність і стурбованість після інциденту із російським дроном, який залетів у повітряний простір Польщі. Президент України Володимир Зеленський також прокоментував російські дрони, які залетіли у повітряний простір Польщі.

Глава держави наголосив, що Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані щодо нічного російського удару. Також у місті Чеснікі Замойського повіту було знайдено частини пошкодженого дрона. За поточними даними, ніхто не постраждав, повідомив Рафал Кавалець, речник районної прокуратури