Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чи вважає НАТО атаку російських дронів на Польщу нападом? Відповідь Reuters

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Чи вважає НАТО атаку російських дронів на Польщу нападом? Відповідь Reuters
Зруйнований будинок внаслідок атаки російський БпЛА на Польщу
фото: польські ЗМІ

Системи ППО НАТО Patriot не були використані для відбиття атаки, хоча дрони були зафіксовані радарами ППО

Цієї ночі російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. За повідомленням польських ЗМІ, у селі Вирики-Воля поблизу Влодави є пошкодження приватного домоволодіння через влучанння російських дронів. Як пише Reuters, НАТО не вважає атаки безпілотників на Польщу нападом, передає «Главком».

Джерело альянсу повідомило, що це був перший випадок, коли літаки НАТО вторглися в повітряний простір союзників, що становив потенційну загрозу.

Зазначається, що системи протиповітряної оборони НАТО Patriot у регіоні виявили дрони своїми радарами, але не атакували їх.

Співрозмовник Reuters також зазначив, що початкові ознаки свідчать про «навмисне вторгнення шести-десяти російських безпілотників».

«У нічній операції брали участь польські винищувачі F-16, голландські F-35, італійські літаки розвідки AWACS та літаки-заправники в повітрі, що спільно експлуатуються НАТО», – йдеться у повідомленні.

Цієї ночі оперативне командування збройних сил Польщі повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності.

Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно підтвердив, що в ніч на 10 вересня кілька російських ударних дронів порушили повітряний простір Польщі, а також розпочав позачергове засідання уряду Польщі.

До слова, члени НАТО, що є частиною Польщі, опублікували заяви, в яких висловили солідарність і стурбованість після інциденту із російським дроном, який залетів у повітряний простір Польщі.  Президент України Володимир Зеленський також прокоментував російські дрони, які залетіли у повітряний простір Польщі.

Глава держави наголосив, що Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані щодо нічного російського удару. Також у місті Чеснікі Замойського повіту було знайдено частини пошкодженого дрона. За поточними даними, ніхто не постраждав, повідомив Рафал Кавалець, речник районної прокуратури

Читайте також:

Теги: Польща дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок атаки зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних безпілотників на 37 різних локаціях
Рекордна атака ворога: Росія випустила понад 800 БпЛА і 13 ракет
7 вересня, 08:52
Уламок ворожого дрона впав на територію дитячого садка в Дніпровському районі
Київ атакували дрони: уламки впали на територію дитячого садка
2 вересня, 14:23
Навроцький у роковини початку ІІ Світової вимагає репарацій від Німеччини
Навроцький у роковини початку ІІ Світової вимагає репарацій від Німеччини
1 вересня, 10:30
Росія освоює новий тип дронів, який неможливо глушити – Sky News
Росія освоює новий тип дронів, який неможливо глушити – Sky News
26 серпня, 15:48
Трамп наголосив, що війна в Україні жорстока та суттєво відрізняється від попередніх збройних конфліктів
Трамп про дрони в Україні: це «нова форма війни»
26 серпня, 01:29
Саме низька собівартість дозволяє Кремлю значно інтенсифікувати удари по українських містах та інфраструктурі
Росія наближається до виробництва понад 6 тис. шахедів щомісяця – СNN
24 серпня, 06:59
фото: ДСНС Харківщини
РФ вбила у Харкові сім осіб. ДСНС показала наслідки удару 18 серпня (фото)
19 серпня, 18:57
Бродський розповів про співпрацю України та Ізраїлю
Чи допомагатиме Ізраїль Україні дронами та ППО? Відповідь посла
14 серпня, 11:11
Процес заміни однієї з чотирьох батарей у Skyraider
США випробували свій зенітний FPV-дрон, який програє українським аналогам
14 серпня, 02:59

Політика

Польща викликала «на килим» російського дипломата через масовану атаку дронів
Польща викликала «на килим» російського дипломата через масовану атаку дронів
Скільки російських БпЛА залетіло на територію Польщі? Подробиці від Rzeczpospolita 
Скільки російських БпЛА залетіло на територію Польщі? Подробиці від Rzeczpospolita 
Макрон вийшов з заявою після атаки російських дронів на Польщу
Макрон вийшов з заявою після атаки російських дронів на Польщу
Кремль почав готуватись до атаки на Польщу ще влітку – Defense Express
Кремль почав готуватись до атаки на Польщу ще влітку – Defense Express
Білорусь заявила, що допомогла Польщі збивати російські дрони
Білорусь заявила, що допомогла Польщі збивати російські дрони
Японія закриває в Росії всі свої центри економічного співробітництва
Японія закриває в Росії всі свої центри економічного співробітництва

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Вчора, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua