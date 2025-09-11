Головна Думки вголос Віктор Андрусів
Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Путін допустив стратегічну помилку

glavcom.ua
фото: AP

Чи скористається НАТО помилкою російського диктатора?

Путін допустив стратегічну помилку. Заліт безпілотників в Польщу дає всі підстави країнам НАТО оголосити про безпілотну зону над Україною! Це відповідь абсолютно логічна на його провокацію і в цілях безпеки НАТО.

Фактично, Путін створив сам підстави для цього, і його погрози позбавлені сенсу, оскільки він вже фактично проявив агресію.

Зрозуміло, що подібний крок піднімає рівень ескалації, але це ж і може наблизити заморожування війни. Путін сам винуватий, що створив привід для цього. Тому піднімати градус у відповідь на це рішення – йому немає чим. Ну крім ядерки, звісно.

Але тут немає прямої загрози для РФ, і такі дії НАТО є обгрунтованими і у відповідь.

Правда, є нюанс – це відсутність у НАТО будь-яких яєць. Тому сподіватись, що вони скористаються цієї грандіозною помилкою Путіна – марно.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін НАТО Польща

Віктор Андрусів

