Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща знешкодила дрон, який літав над урядовими будівлями

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Польща знешкодила дрон, який літав над урядовими будівлями
За словами премʼєра, поліція Польщі розслідує інцидент
фото: AP

Правоохоронці затримали двох громадян Білорусі

Служба охорони Польщі нейтралізувала дрон, який літав над урядовими будівлями та палацом Бельведер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу польського уряду Дональда Туска.

За словами премʼєра, поліція розслідує обставини інциденту. Наразі затримано двох громадян Білорусі.

«Не шукайте ворога на Заході. Європейські союзники не підвели у важкий момент. Загрозою є Схід і всі ті, хто намагається зруйнувати євроатлантичну єдність», – написав перед інцидентом політик.

Нагадаємо, надвечір 13 вересня Румунія та Польща оголошували повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів. Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські дрони у повітряному просторі Румунії та Польщі.

Як повідомлялося, НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Військова відповідь буде координуватися Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексусом Грінкевичем. Командування наразі оцінює ситуацію, щоб визначити, які ресурси необхідні для посилення східного флангу Альянсу.

До слова, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відкидає всі маніпуляції та дезінформацію у ЗМІ про те, що до атаки дронів причетна Україна. За його словами, відповідальність лежить на Російській Федерації.

Тим часом президент США Дональд Трамп своєрідно відреагував на проникнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Відповідаючи на запитання журналістів, він припустив, що це могла бути помилка, і не став засуджувати дії Росії.

Читайте також:

Теги: Дональд Туск безпілотник Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Лукашенка запахло смаженим
У Лукашенка запахло смаженим
10 вересня, 17:29
Стрес-тест для НАТО. Що показала атака на Польщу
Стрес-тест для НАТО. Що показала атака на Польщу союзники
12 вересня, 22:30
Захід був організований на знак підтримки України
Активісти у Варшаві «привітали» росіян з Днем Державного Прапора України
23 серпня, 14:16
Представництво НАТО в Україні висловило щирі співчуття жертвам та їхнім родинам
Рютте про обстріли в Україні: Ми не можемо бути наївними щодо Путіна
28 серпня, 19:47
Сирський доручив бійцям посилити роботу з дронами-перехоплювачами
Україна створює ешелоновану систему протидії російським дронам – Сирський
4 вересня, 20:39
За даними польської сторони, страйк триватиме з 11:00 до 17:00 за польським часом
Польські фермери планують страйк на кордоні
6 вересня, 12:35
Поліція охороняє місце, де було знайдено уламки
У Польщі поблизу кордону з Білоруссю впав ще один «НЛО»
8 вересня, 08:26
Західні розвідувальні служби вважають, що Росія є майстром «гібридної війни», яка неодноразово намагалася випробувати оборонні системи Заходу
Російське телебачення намагається ігнорувати атаку на Польщу – Reuters
10 вересня, 18:24
Два літаки F-16 супроводжували дрон до приблизно 20 км
F-16 перехопили над Румунією російський дрон
13 вересня, 20:30

Політика

Єврокомісія готує нову стратегію видачі віз росіянам
Єврокомісія готує нову стратегію видачі віз росіянам
Польща знешкодила дрон, який літав над урядовими будівлями
Польща знешкодила дрон, який літав над урядовими будівлями
Фінляндія застерігає, що у російських навчань можуть бути «несподівані повороти»
Фінляндія застерігає, що у російських навчань можуть бути «несподівані повороти»
Пекін прокоментував слова Келлога про вплив Китаю на продовження війни в Україні
Пекін прокоментував слова Келлога про вплив Китаю на продовження війни в Україні
Папа Римський заперечив можливість посередництва Ватикану між Росією і Україною
Папа Римський заперечив можливість посередництва Ватикану між Росією і Україною
Російська армія отримала нову партію винищувачів-бомбардувальників Су-34
Російська армія отримала нову партію винищувачів-бомбардувальників Су-34

Новини

Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Сьогодні, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Сьогодні, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Сьогодні, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua