Польща знешкодила дрон, який літав над урядовими будівлями
Правоохоронці затримали двох громадян Білорусі
Служба охорони Польщі нейтралізувала дрон, який літав над урядовими будівлями та палацом Бельведер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу польського уряду Дональда Туска.
За словами премʼєра, поліція розслідує обставини інциденту. Наразі затримано двох громадян Білорусі.
«Не шукайте ворога на Заході. Європейські союзники не підвели у важкий момент. Загрозою є Схід і всі ті, хто намагається зруйнувати євроатлантичну єдність», – написав перед інцидентом політик.
Нагадаємо, надвечір 13 вересня Румунія та Польща оголошували повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів. Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські дрони у повітряному просторі Румунії та Польщі.
Як повідомлялося, НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Військова відповідь буде координуватися Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексусом Грінкевичем. Командування наразі оцінює ситуацію, щоб визначити, які ресурси необхідні для посилення східного флангу Альянсу.
До слова, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відкидає всі маніпуляції та дезінформацію у ЗМІ про те, що до атаки дронів причетна Україна. За його словами, відповідальність лежить на Російській Федерації.
Тим часом президент США Дональд Трамп своєрідно відреагував на проникнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Відповідаючи на запитання журналістів, він припустив, що це могла бути помилка, і не став засуджувати дії Росії.
