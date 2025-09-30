Головна Світ Соціум
У Польщі затримано двох українців, які мали фальшиві печатки про перетин кордону

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Польщі затримано двох українців, які мали фальшиві печатки про перетин кордону
Паспорти із фальшивими печатками конфісковано
фото: inpoland.net.pl

Підроблені польські штампи прикордонного контролю виявили прикордонники в Корчовій та Медиці

На польських прикордонних переходах у Корчовій та Медиці протягом кількох днів виявили двох громадян України, які намагалися використати підроблені штампи прикордонного контролю у своїх паспортах. ПРо це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний портал Польщі.

Повідомляється, що 28 вересня 29-річна громадянка Україна надала на перевірки документи в Корчовій. У її паспорті було вісім штампів польського прикордонного контролю. Ці штампи мали підтверджувати нібито проїзд через прикордонні переходи в Медиці, Гребенному, Корчові, Катовіце та Зосіні. Під час перевірки було підтверджено підробку, частково через відсутність заходів безпеки, що використовуються в таких документах. Українку звинуватили у використанні підробок, у чому вона зізналася. Жінку оштрафували на 1,5 тис. злотих, а паспорт конфіскували.

Подібний інцидент стався 26 вересня на переході в Медиці, йдеться у повідомленні. У паспорті 30-річного громадянина України було виявлено два підроблені штампи прикордонного контролю з Медики. Чоловік зізнався у використанні підроблених штампів та добровільно погодився на шестимісячне умовне покарання з відстрочкою виконання покарання на два роки. Його паспорт було конфісковано, а самого українця повернуто в Україну.

Наадаємо, Державна прикордонна служба України (ДПСУ) радить українцям закладати більше часу на перетин кордону з Польщею через тестування нової системи фіксації. Ця система, що включає відбір біометричних даних, може призвести до уповільнення процесу оформлення, особливо на початковому етапі. Європейський Союз готується до впровадження цієї системи у всіх країнах Шенгенської зони. Хоча вона має запрацювати повноцінно лише в жовтні, Польща вже почала її тестування, щоб у подальшому забезпечити ефективнішу роботу та уникнути черг.

17 вересня сенат Польщі без поправок підтримав урядовий законопроєкт, що регулює статус українських біженців та умови надання їм соціальної допомоги. Документ має бути підписаний президентом Каролем Навроцьким, після чого набуде чинності.  

Теги: Польща українці

