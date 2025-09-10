Головна Світ Політика
Трамп зробив неоднозначну заяву щодо вторгнення російських дронів в Польщу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трамп зробив неоднозначну заяву щодо вторгнення російських дронів в Польщу
Трамп вийшов із новою заявою
фото: reuters

Президент США про атаку РФ на Польщу: Почалося!

Президент США Дональд Трамп відреагував на російську атаку дронами території Польщі. Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує «Главком».

«Що це за порушення Росією повітряного простору Польщі за допомогою дронів? Почалося!», – йдеться у дописі.

Трамп зробив неоднозначну заяву щодо вторгнення російських дронів в Польщу фото 1

Нагадаємо, російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 дронів, чотири з яких вдалося збити.

Оперативне командування збройних сил Польщі згодом повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності. Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.

Як повідомлялося, речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати інцидент із безпілотником на території Польщі, переадресувавши всі запитання до Міністерства оборони РФ. Водночас він використав цю ситуацію, щоб звинуватити НАТО і ЄС у постійних «безпідставних» заявах про російські провокації.

Також міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі у ніч проти 10 вересня.

Зауважимо, президент США Дональд Трамп та президент Польщі Кароль Навроцький проведуть переговори у середу. Зустріч запланована на тлі російської атаки безпілотниками, які порушили повітряний простір Польщі.

Польща війна Дональд Трамп

