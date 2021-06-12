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    Заміна Меркель. Німецькі «Зелені» висунули кандидатку в канцлери

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    Німецькі &laquo;Зелені&raquo; офіційно висунули Анналену Бербок кандидаткою у канцлери ФРН - Заміна Меркель. Німецькі «Зелені» висунули кандидатку в канцлери

    Німецькі «Зелені» офіційно висунули Анналену Бербок кандидаткою у канцлери ФРН

    Фото з відкритих джерел

    Вибори до Бундестагу відбудуться у вересні цього року

    З'їзд німецької партії «Союз 90 / Зелені» офіційно висунув кандидаткою у канцлери співголову політичної сили Анналену Бербок.

    Як повідомляє Deutsche Welle, на підтримку кандидатури Бербок висловилися 678 з 688 делегатів з'їзду. Сам з’їзд відбувався онлайн.

    Крім того, було визначено, що партійний список на виборах до Бундестагу разом з Бербок очолить інший співголова політичної сили – Роберт Габек.

    Бербок подякувала однопартійцям за підтримку та назвала голосування проявом солідарності, вказавши також на те, що припустилася певних помилок в останні місяці.

    Нагадаємо, «Зелені» номінували Бербок як кандидатку у канцлери у квітні цього року. Тоді партія захопила лідерство у симпатіях німців. Проте, за останні тижні популярність «Зелених» дещо знизилася. За даними опитування, проведеного на замовлення телеканалу ZDF та оприлюдненими 10 червня, блок ХДС/ХСС лідирує, маючи підтримку 28% виборців, тоді як «Зелені» – лише 22%.

    Ще більший розрив фіксує опитування, проведене на замовлення каналу ARD: консерватори – 28%, «Зелені» – 20%.

    Вибори до Бундестагу відбудуться у вересні цього року.

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    Теги: Німеччина вибори Ангела Меркель партії політика
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    Заміна Меркель. Німецькі «Зелені» висунули кандидатку в канцлери