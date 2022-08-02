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Підтверджена перша в Азії смерть від мавпячої віспи

Оксана Воронцова
Сьогодні, 07:32 glavcom.ua
Підтверджена перша в Азії смерть від мавпячої віспи
Чоловік здав тест на віспу мавп, результат якого виявився позитивним
фото з відкритих джерел

В Індії від віспи помер молодий чоловік

Перша в Азії смерть після зараження віспою мавп підтверджена в Індії. Про це 1 серпня повідомила міністр охорони здоров'я штату Керала на південному заході країни Віна Джордж, пише DW.

За її словами, 22-річний чоловік не мала інших проблем зі здоров'ям. Він повернувся до Індії з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), де 19 липня здав тест на віспу мавп, результат якого виявився позитивним. Через деякий час після прильоту на батьківщину піднялася температура. Після цього хворого госпіталізували, а пізніше підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Чоловік помер 30 липня. Особи, які контактували з ним, перебувають під наглядом.

За даними агентства AFP, в Індії зареєстровано щонайменше чотири випадки інфікування віспою мавп. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), із початку травня за межами Африки зареєстровано понад 18 тис. випадків зараження, більшість із них – у Європі.

Із цим захворюванням, ймовірно, досі були пов'язані щонайменше три летальні випадки за межами Африканського континенту: два в Іспанії та один у Бразилії. Зафіксований в Індії випадок - четвертий і перший в Азії.

Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.

Мавпяча віспа – рідкісне зоонозне вірусне захворювання (тобто захворювання, що передається людині від тварин). Зазвичай зустрічається в Західній та Центральній Африці. Симптоми захворювання: лихоманка, головний біль та шкірний висип, який починається на обличчі й поширюється на решту тіла.

 

Теги: смерть Індія ВООЗ мавпяча віспа

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