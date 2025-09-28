Питання, на якому зійшлися Орбан і Зеленський. Засновниця української школи в Будапешті подякувала Угорщині

Угорщина – єдина країна в Європі, де працюють дві двомовні українські школи

Угорщина – єдина країна в Європі, де працюють дві двомовні українські школи. Це – одне з небагатьох питань, на якому зійшлися прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і президент України Володимир Зеленський. Про це розповіла співзасновниця першої двомовної середньої школи та гімназії в Будапешті Олена Бескоровайна у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

Бескоровайна розповіла, що українська школа в Будапешті продовжує працювати завдяки підтримці угорської влади та громади. Для дітей-біженців створено комфортні умови навчання, спортзал і допомогу з додатковими заняттями, незважаючи на політичні складнощі між Україною та Угорщиною.

Засновниця української школи в Будапешті додала, що місцева мерія забезпечує школу спортзалом, допомогою з уроками плавання та організацією свят, таких як останній дзвоник.

«Наша школа унікальна тим, що ми використали можливість, яку надає Угорщина, аби був максимальний відсоток української мови в навчальній програмі. Школа працює за угорською навчальною програмою, але до неї додається наша педагогічна програма, за якою діти вивчають українську мову та літературу, українське народознавство, історію та географію України», – пояснила вона.

У початковій школі, з першого по четвертий клас, 60% предметів викладають угорською, 40% – українською мовою. Програма середньої школи передбачає співвідношення мов 50% на 50%. Діти, які навчаються в гімназії, мають 70% уроків українською і лише 30 угорською (вивчення угорської мови, літератури, історії та угорського народознавства). По завершенню 12 класу випускники складатимуть державні іспити (щось на кшталт НМТ) українською мовою, а угорську складатимуть як іноземну мову. «Це буде набагато простіше, ніж здавати угорську як рідну. А державні іспити в підсумку зараховуватимуться при вступі в університет у будь-якій європейській державі, адже випускник матиме атестат європейського взірця», – пояснила засновниця.

У цьому навчальному році у школі навчається 350 учнів. Це 19 класів, по два класи на паралель у середній школі та гімназії. У школі працюють 35 вчителів, які мають дипломи вищої освіти рівня спеціаліста чи магістра: українці і угорці.

Зазначимо, Угорщина – єдина країна в Європі, де працюють дві двомовні українські школи. Першу повноцінну пʼятиденну школу відкрили два роки тому. Це була приватна ініціатива української родини Бескоровайних, яку на політичному рівні підтримали президент України Володимир Зеленський та угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан. Домовленість про відкриття українських шкіл в Угорщині вони досягли під час візиту Орбана до Києва у липні 2024 року. Цьогоріч у Будапешті запрацювала ще одна школа – Тараса Шевченка.