Зеленський оцінив готовність Польщі до масованого удару дронами

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський оцінив готовність Польщі до масованого удару дронами
Зеленський про Польщу: вони не зможуть урятувати людей, якщо у них буде масована атака
фото: скриншот з відео

Президент наголосив, що поляки не перебувають у стані війни, а тому не підготовлені до атаки дронів

Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що у разі масованого повітряного удару Польща не зможе ефективно захистити своїх громадян. Про це він зазначив в інтерв'ю Sky News, передає «Главком».

«Наші Повітряні сили з підрозділами ППО, з мобільними групами, і винищувачі, і безпілотники-перехоплювачі – це мультисистема – усе це працювало проти 810 дронів. І того дня вони збили 700 і це велике число. Можна порівняти зараз із Польщею, наприклад», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що поляки не перебувають у стані війни, а тому не підготовлені до подібних викликів. «Якщо порівняти: у нас летіло 810 дронів, ми збили 700. У них було 19 - збили чотири. І це у них не летіли ракети і балістика. І, звичайно, вони не зможуть урятувати людей, якщо у них буде масована атака», – додав він.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня російські загарбники атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати.

Раніше повідомлялося, що уламки російського «шахеда» впали на житловий будинок. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Теги: Польща Володимир Зеленський

