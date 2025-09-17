Головна Країна Політика
Зеленський розповів про план «А» та «Б» для України на наступний рік

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський розповів про план «А» та «Б» для України на наступний рік
За словами глави держави, вартість одного року для України в умовах повномасштабної війни з Росією становить $120 млрд
скріншот з відео Офісу президента

Як зазначив президент, один з планів передбачає завершення війни з Росією

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі існують два ключові плани: завершення війни та пошук додаткового фінансування для подолання викликів, пов’язаних із війною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

«Ціна цієї війни, наприклад, на сьогодні, і які виклики ми маємо, ціна одного року, 120 млрд, і 60 – дає український бюджет, і 60 – я повинен знайти наступного року, я сподіваюся, що ми закінчимо цю війну, але в будь-якому випадку, план «А» – закінчити, план «Б» – 120, ось і все», – сказав Зеленський.

За словами глави держави, за умови припинення вогню або надання Україні гарантій безпеки Україні вже треба буде менше коштів. «У будь-якому разі ви маєте розуміти обсяг цього питання. Ось чому ми багато говоримо про ці кошти», – додав він.

Зеленський також повідомив, що Україна обговорюватиме з США гарантії безпеки, які вони готові надати за аналогією з 5 статтею НАТО, і для цього мають бути ухвалені двосторонні рішення.

Як повідомлялося, перші два пакети військової допомоги в межах ініціативи Purl міститимуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і артилерійських систем Himars. Зеленський заявив, що Україна вже отримала понад $2 млрд від партнерів у межах програми Purl і розраховує у жовтні на додаткове фінансування. За його словами, загальна сума може сягнути $3−$3,5 млрд.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Його вже передано на розгляд Верховної Ради. Головний пріоритет бюджету – безпека і оборона. За словами глави уряду, видати держбюджету становитимуть 4,8 трлн грн (+415 млрд грн від 2025). Доходи складуть 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025), дефіцит – прогноз на рівні до 18,4 % ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року). Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

