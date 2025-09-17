Зеленський розповів про план «А» та «Б» для України на наступний рік

За словами глави держави, вартість одного року для України в умовах повномасштабної війни з Росією становить $120 млрд

Як зазначив президент, один з планів передбачає завершення війни з Росією

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі існують два ключові плани: завершення війни та пошук додаткового фінансування для подолання викликів, пов’язаних із війною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

«Ціна цієї війни, наприклад, на сьогодні, і які виклики ми маємо, ціна одного року, 120 млрд, і 60 – дає український бюджет, і 60 – я повинен знайти наступного року, я сподіваюся, що ми закінчимо цю війну, але в будь-якому випадку, план «А» – закінчити, план «Б» – 120, ось і все», – сказав Зеленський.

За словами глави держави, за умови припинення вогню або надання Україні гарантій безпеки Україні вже треба буде менше коштів. «У будь-якому разі ви маєте розуміти обсяг цього питання. Ось чому ми багато говоримо про ці кошти», – додав він.

Зеленський також повідомив, що Україна обговорюватиме з США гарантії безпеки, які вони готові надати за аналогією з 5 статтею НАТО, і для цього мають бути ухвалені двосторонні рішення.

Як повідомлялося, перші два пакети військової допомоги в межах ініціативи Purl міститимуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і артилерійських систем Himars. Зеленський заявив, що Україна вже отримала понад $2 млрд від партнерів у межах програми Purl і розраховує у жовтні на додаткове фінансування. За його словами, загальна сума може сягнути $3−$3,5 млрд.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Його вже передано на розгляд Верховної Ради. Головний пріоритет бюджету – безпека і оборона. За словами глави уряду, видати держбюджету становитимуть 4,8 трлн грн (+415 млрд грн від 2025). Доходи складуть 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025), дефіцит – прогноз на рівні до 18,4 % ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року). Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.