Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сійярто назвав чотири принципи позиції Угорщини щодо України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Сійярто назвав чотири принципи позиції Угорщини щодо України
Угорський міністр Сійярто пояснив, на яких принципах базується позиція країни щодо України
фото: АР

Міністр наголосив, що уряд Угорщини продовжить захищати економіку та громадян від негативних наслідків війни та європейських санкцій

Глави МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що на Будапешт чиниться серйозний тиск із вимогами підтримати прискорений вступ України до ЄС та погодитися на нові санкції проти Росії, зокрема в енергетичній сфері. Слова угорського міністра цитує Index, передає «Главком».

Сійярто висловив обурення тим, що Єврокомісія досі не відповіла на спільний лист урядів Угорщини та Словаччини, в якому вони вимагали вжити заходів проти України через загрози енергетичній безпеці країн ЄС.

Міністр наголосив, що уряд Угорщини продовжить захищати економіку та громадян від негативних наслідків війни та європейських санкцій.

«Ми захистимо нашу країну та економіку від усього цього тиску, а також захистимо угорський народ від негативних наслідків війни», – заявив він. Сійярто пояснив, що угорська позиція базується на чотирьох принципах:

  • Підтримка мирних зусиль Дональда Трампа

«Ми надамо всіляку підтримку мирним зусиллям президента США Дональда Трампа, оскільки лише угода між США та Росією може призвести до врегулювання», – сказав він.

  • Заперечення прискореного вступу України до ЄС

«Ми не дозволимо Україні бути проштовхнутою до ЄС, бо це знищить угорських фермерів, продовольчу безпеку Угорщини та дозволить «українській мафії» потрапити до Угорщини. Ось чому ми не дозволимо відкрити змістовну частину переговорів про вступ», – заявив міністр.

  • Відмова фінансувати українську армію коштом угорських платників податків

«Ми не дозволимо використовувати гроші угорського народу для озброєння та фінансування української армії. Тому ми продовжуємо не підтримувати використання приблизно 2,5 мільярда форинтів коштів європейських платників податків з Європейського фонду миру», – наголосив він.

  • Захист енергетичної безпеки Угорщини

«Ми не дозволимо Брюсселю та Києву спільно ризикувати енергетичною безпекою Угорщини. Ми не дозволимо підвищувати вартість комунальних послуг в Угорщині, тому ми не підтримуватимемо пропозиції щодо санкцій, спрямованих проти енергетичних компаній, які є важливими для енергопостачання країни», – додав Сійярто.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС заявив, що Угорщина не підтримає жодного рішення Європейського Союзу, яке суперечить її інтересам або затримує мирне врегулювання в Україні. 

Читайте також:

Теги: Будапешт санкції Угорщина фінансування Сійярто

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін організовує Україні оперативне оточення
Путін організовує Україні оперативне оточення
28 серпня, 18:47
Сікорський звернувся до командувача Сил безпілотних систем
Сікорський запросив Бровді до Польщі, якщо Угорщина не впустить
28 серпня, 18:41
Орбан переконаний, що Україна вдарила по «Дружбі» через те, що Угорщина не підтримує її вступ до ЄС
Орбан пригрозив Зеленському «наслідками» через заяву про «Дружбу»
26 серпня, 06:20
3,05 млрд євро надійдуть у межах Ukraine Facility, 1 млрд євро – через виняткову макрофінансову допомогу
ЄС виділив Україні 4 млрд євро напередодні Дня Незалежності
22 серпня, 16:54
Сибіга розповів про роботу над гарантіями безпеки
Сибіга: Україна робить все, щоб не допустити Будапешту №2
18 серпня, 15:36
Пенс: Путін не приховував, що прагне відновити стару радянську сферу впливу у Східній Європі. Він розуміє лише силу
Колишній віцепрезидент США закликає Трампа «вдарити молотом» по Путіну
18 серпня, 05:39
Україна ввела безстроково 17 видів персональних санкцій щодо Медведчука і Боголюбова
Судова атака на Зеленського. Медведчук та Боголюбов синхронно подали позови
17 серпня, 18:42
РФ не може впоратися з держзамовленням на ракети
Санкції працюють. Росія не виконує оборонне замовлення на ракети Х-59 – ГУР
13 серпня, 09:10
Польща дає багато варіантів для отримання нового фаху
Як у Польщі отримати гроші від держави на нову спеціальність: покроковий план дій
1 серпня, 09:37

Політика

Сійярто назвав чотири принципи позиції Угорщини щодо України
Сійярто назвав чотири принципи позиції Угорщини щодо України
Індія та Китай відновлюють відносини – Моді
Індія та Китай відновлюють відносини – Моді
ЄС шукає спосіб обійти вето Угорщини у сфері зовнішньої політики – Bloomberg
ЄС шукає спосіб обійти вето Угорщини у сфері зовнішньої політики – Bloomberg
Саміт в Китаї: президент Індонезії скасував візит через масові протести
Саміт в Китаї: президент Індонезії скасував візит через масові протести
У Китаї Путін буде узгоджувати позиції щодо війни в Україні – The Guardian
У Китаї Путін буде узгоджувати позиції щодо війни в Україні – The Guardian
США відмовляють у візі президенту Палестинської адміністрації: у чому причина
США відмовляють у візі президенту Палестинської адміністрації: у чому причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 серпня 2025
15K
Стало відомо, куди прямував Андрій Парубій, коли його перестрів убивця
7455
Дипломат одним фото пояснив роль Андрія Парубія у історії України
4143
З'явилося відео моменту вбивства Андрія Парубія
3523
Що Андрій Парубій казав та писав перед вбивством

Новини

Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Сьогодні, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Сьогодні, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
Вчора, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
29 серпня, 14:08

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua