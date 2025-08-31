Сійярто назвав чотири принципи позиції Угорщини щодо України

Міністр наголосив, що уряд Угорщини продовжить захищати економіку та громадян від негативних наслідків війни та європейських санкцій

Глави МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що на Будапешт чиниться серйозний тиск із вимогами підтримати прискорений вступ України до ЄС та погодитися на нові санкції проти Росії, зокрема в енергетичній сфері. Слова угорського міністра цитує Index, передає «Главком».

Сійярто висловив обурення тим, що Єврокомісія досі не відповіла на спільний лист урядів Угорщини та Словаччини, в якому вони вимагали вжити заходів проти України через загрози енергетичній безпеці країн ЄС.

Міністр наголосив, що уряд Угорщини продовжить захищати економіку та громадян від негативних наслідків війни та європейських санкцій.

«Ми захистимо нашу країну та економіку від усього цього тиску, а також захистимо угорський народ від негативних наслідків війни», – заявив він. Сійярто пояснив, що угорська позиція базується на чотирьох принципах:

Підтримка мирних зусиль Дональда Трампа

«Ми надамо всіляку підтримку мирним зусиллям президента США Дональда Трампа, оскільки лише угода між США та Росією може призвести до врегулювання», – сказав він.

Заперечення прискореного вступу України до ЄС

«Ми не дозволимо Україні бути проштовхнутою до ЄС, бо це знищить угорських фермерів, продовольчу безпеку Угорщини та дозволить «українській мафії» потрапити до Угорщини. Ось чому ми не дозволимо відкрити змістовну частину переговорів про вступ», – заявив міністр.

Відмова фінансувати українську армію коштом угорських платників податків

«Ми не дозволимо використовувати гроші угорського народу для озброєння та фінансування української армії. Тому ми продовжуємо не підтримувати використання приблизно 2,5 мільярда форинтів коштів європейських платників податків з Європейського фонду миру», – наголосив він.

Захист енергетичної безпеки Угорщини

«Ми не дозволимо Брюсселю та Києву спільно ризикувати енергетичною безпекою Угорщини. Ми не дозволимо підвищувати вартість комунальних послуг в Угорщині, тому ми не підтримуватимемо пропозиції щодо санкцій, спрямованих проти енергетичних компаній, які є важливими для енергопостачання країни», – додав Сійярто.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС заявив, що Угорщина не підтримає жодного рішення Європейського Союзу, яке суперечить її інтересам або затримує мирне врегулювання в Україні.