Україна готова захищати небо разом з партнерами – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Глава держави повідомив, що кілька десятків російських дронів рухалися вздовж кордону України і Білорусі
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент: «Росія повинна відчути, що європейці вміють захищатися»

Україна готова до розширення співпраці з партнерами для надійного захисту неба. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Щоб не тільки інформування чи обмін розвідданими, але й реальні спільні дії в небі гарантували безпеку сусідів. Росія повинна відчути, що європейці вміють захищатися», – каже він.

За словами президента, близько 00:50 за київським часом був зафіксований перший перетин російським дроном державного кордону між Україною та Польщею. Щонайменше два російські дрони, які залетіли на територію Польщі протягом ночі, використали повітряний простір Білорусі.

Загалом кілька десятків російських дронів рухалися вздовж кордону України і Білорусі та в західних областях України, наближаючись до цілей на території України та Польщі. Українські військові повідомляли польській стороні відповідними каналами інформацію щодо руху російських дронів.

«Кількість російських дронів, які перетнули кордон Польщі та значно заглибились на її територію, може бути більшою від попередньо озвученого числа. За оновленими даними, цієї ночі загалом близько двох десятків російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі. Перевіряємо. Наші сили захисту неба знищили більш ніж 380 російських дронів різних типів. Щонайменше 250 із них – «шахеди». Точна інформація щодо типів дронів буде встановлена після аналізу уламків», – каже він.

Нагадаємо, російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 дронів, чотири з яких вдалося збити.

Близько першої години ночі «шахеди» залишили повітряний простір України і попрямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол.

Оперативне командування збройних сил Польщі згодом повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності. Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.

Володимир Зеленський Польща

