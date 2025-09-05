Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради на Закарпатті

Антоніу Кошта сьогодні виступить на Конгресі місцевих та регіональних влад

Президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою на Закарпатті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Хотів би подякувати пану президенту що ви сьогодні тут підтримуєте Україну. Знаємо про ваш щільний графік, проте ви знайшли цей час, щоб підтримати Україну і дякую за приїзд саме в цей регіон», – зауважив Зеленський.

Зазначається, що Антоніу Кошта сьогодні виступить на Конгресі місцевих та регіональних влад. «У нас регіональний саміт, і те, що ви берете участь в саміті наших регіонів, дуже важливо», – наголосив глава держави.

Президент назвав сьогоднішні переговори з головою Євроради «дуже продуктивною розмовою», що відбулася у продовження вчорашнього саміту «Коаліції охочих» у Парижі.

«Ми були вчора в Парижі на зустрічі Коаліції охочих і також разом говорили з президентом Сполучених Штатів Америки, говорили з іншими лідерами Європи. Відчувається, що зараз є шанс підштовхувати ситуацію заради більшої безпеки та більших наших спільних результатів України та всієї Європи», – додав Зеленський.

