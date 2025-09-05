Головна Країна Політика
Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради на Закарпатті

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради на Закарпатті
Антоніу Кошта сьогодні виступить на Конгресі місцевих та регіональних влад
фото: Офіс президента (архівне)

Президент назвав сьогоднішні переговори з головою Євроради «дуже продуктивною розмовою»

Президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою на Закарпатті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Хотів би подякувати пану президенту що ви сьогодні тут підтримуєте Україну. Знаємо про ваш щільний графік, проте ви знайшли цей час, щоб підтримати Україну і дякую за приїзд саме в цей регіон», – зауважив Зеленський.

Зазначається, що Антоніу Кошта сьогодні виступить на Конгресі місцевих та регіональних влад. «У нас регіональний саміт, і те, що ви берете участь в саміті наших регіонів, дуже важливо», – наголосив глава держави.

Президент назвав сьогоднішні переговори з головою Євроради «дуже продуктивною розмовою», що відбулася у продовження вчорашнього саміту «Коаліції охочих» у Парижі.

«Ми були вчора в Парижі на зустрічі Коаліції охочих і також разом говорили з президентом Сполучених Штатів Америки, говорили з іншими лідерами Європи. Відчувається, що зараз є шанс підштовхувати ситуацію заради більшої безпеки та більших наших спільних результатів України та всієї Європи», – додав Зеленський. 

Нагадаємо, що 5 вересня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо має намір відвідати Україну для двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Словацьке інформаційне агентство TASR повідомляє, що головною темою переговорів між Фіцо та Зеленським буде енергетична інфраструктура. За повідомленням агенства, після зустрічі запланована спільна пресконференція, де будуть озвучені результати переговорів.

