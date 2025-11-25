Головна Світ Політика
search button user button menu button

Естонія прагне виробляти південнокорейську зброю у себе

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Естонія прагне виробляти південнокорейську зброю у себе
Естонія запропонувала Південній Кореї виробляти зброю на своїй території
фото з відкритих джерел

Естонія замовила у Південної Кореї самохідну артилерію на €120 млн і планує контракт на реактивні системи залпового вогню

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур запропонував південнокорейській корпорації Hanwha розмістити виробництво на естонській території. Про це повідомляє ERR.

Естонія замовила у Hanwha Defence самохідні артилерійські установки приблизно на 120 мільйонів євро та планує укласти контракт на поставку реактивних систем залпового вогню.

Оскільки аналогічну техніку закуповують і сусідні країни, розглядається можливість перенесення виробництва до Естонії.

«Я запропонував корпорації Hanwha – з огляду на те, що Естонія має хорошу портову мережу і знаходиться приблизно в центрі, якщо дивитися на Польщу, Фінляндію і Норвегію, – що вони могли б розглянути можливість створення в Естонії центру виробництва і обслуговування компонентів озброєння», – заявив Певкур.

Естонський Державний центр оборонних інвестицій (RKIK) підтвердив, що питання обговорювалося, але сусідні країни вже випередили Естонію в переговорах.

«Ми визначили деякі компоненти, які не виробляються в сусідніх країнах і які було б доцільно почати виготовляти тут. І інтерес до цього є з боку сусідніх країн», – зазначив представник RKIK Янарі Каземетс.

Нагадаємо, що державний центр оборонних інвестицій Естонії прийняв шість самохідних гаубиць K9 Kõu виробництва корейської компанії Hanwha Defence. Загалом Естонія планує закупити 36 самохідних гаубиць K9 на суму приблизно 120 млн євро.

Читайте також:

Теги: Естонія озброєння Південна Корея

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракети для Patriot використовуватимуться лише військовими США та не будуть надані третій країні
Японія вперше передала зброю після послаблення правил експорту
20 листопада, 10:09
РФ використовує обладнання з Японії та Китаю для виробництва КАБів і ракет
Росія виготовляє КАБи та ракети на іноземних верстатах – дані ГУР
17 листопада, 13:48
Майк Помпео став членом консультативної ради української оборонної компанії Fire Point
Ексдиректор ЦРУ увійшов до дорадчої ради компанії, яка виробляє ракети «Фламінго» – АР
17 листопада, 07:07
Цього року Естонія надала Україні військову підтримку на суму, що становить майже 0,3% її ВВП
Естонія профінансує закупівлю Starlink для ЗСУ: що відомо
15 листопада, 14:51
За словами президента, Україна має більше морських дронів, ніж застосовує
Президент повідомив, яку зброю готова експортувати Україна
3 листопада, 20:39
Китайський лідер і президент Південної Кореї посміялися над жартом про стеження
Сі Цзіньпін пожартував про китайські смартфони та розвеселив президента Південної Кореї
3 листопада, 14:36
Британія відправила додаткові партії зброї для посилення обороноздатності України перед зимовим періодом
Британія передала Україні додаткові ракети Storm Shadow – Bloomberg
3 листопада, 12:52
За словами джерел ЗМІ, Трамп не відмовився від ідеї постачання ракет Україні
Пентагон схвалив передачу Україні далекобійних ракет «Томагавк» – CNN
31 жовтня, 19:22
Один з БпЛА був збитий з антидронової рушниці
Естонія збила невідомий дрон біля військової бази
28 жовтня, 20:43

Політика

Європарламент ухвалив першу в історії програму розвитку оборонної промисловості ЄС
Європарламент ухвалив першу в історії програму розвитку оборонної промисловості ЄС
«Є кілька делікатних деталей, які потрібно вирішити». Білий дім зробив заяву про переговори
«Є кілька делікатних деталей, які потрібно вирішити». Білий дім зробив заяву про переговори
Очільник МАГАТЕ пояснив, що буде із Запорізькою АЕС після укладення миру
Очільник МАГАТЕ пояснив, що буде із Запорізькою АЕС після укладення миру
Україна погодилася на мирну угоду США, залишивши «незначні деталі» – CBS News
Україна погодилася на мирну угоду США, залишивши «незначні деталі» – CBS News
РФ відмовиться від «мирного плану» США у разі суттєвих змін – Лавров
РФ відмовиться від «мирного плану» США у разі суттєвих змін – Лавров
Фінляндія завершує паркан на кордоні з РФ у Лапландії
Фінляндія завершує паркан на кордоні з РФ у Лапландії

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua