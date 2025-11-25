Естонія прагне виробляти південнокорейську зброю у себе

Естонія замовила у Південної Кореї самохідну артилерію на €120 млн і планує контракт на реактивні системи залпового вогню

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур запропонував південнокорейській корпорації Hanwha розмістити виробництво на естонській території. Про це повідомляє ERR.

Естонія замовила у Hanwha Defence самохідні артилерійські установки приблизно на 120 мільйонів євро та планує укласти контракт на поставку реактивних систем залпового вогню.

Оскільки аналогічну техніку закуповують і сусідні країни, розглядається можливість перенесення виробництва до Естонії.

«Я запропонував корпорації Hanwha – з огляду на те, що Естонія має хорошу портову мережу і знаходиться приблизно в центрі, якщо дивитися на Польщу, Фінляндію і Норвегію, – що вони могли б розглянути можливість створення в Естонії центру виробництва і обслуговування компонентів озброєння», – заявив Певкур.

Естонський Державний центр оборонних інвестицій (RKIK) підтвердив, що питання обговорювалося, але сусідні країни вже випередили Естонію в переговорах.

«Ми визначили деякі компоненти, які не виробляються в сусідніх країнах і які було б доцільно почати виготовляти тут. І інтерес до цього є з боку сусідніх країн», – зазначив представник RKIK Янарі Каземетс.

Нагадаємо, що державний центр оборонних інвестицій Естонії прийняв шість самохідних гаубиць K9 Kõu виробництва корейської компанії Hanwha Defence. Загалом Естонія планує закупити 36 самохідних гаубиць K9 на суму приблизно 120 млн євро.