Перший у світі смартфон із повністю голосовим управлінням з'явився у Китаї

Стали відомі технічні характеристики експериментального Nubia M153

Компанії ZTE та ByteDance спільно презентували експериментальну модель Nubia M153 – перший у світі смартфон, управління яким може повністю здійснюватися голосом завдяки глибокій інтеграції системного ШІ-агента. Модель позиціонується як інноваційна платформа для відпрацювання технологій автономної взаємодії між користувачем та мобільною операційною системою. Про це пише «Главком» із посиланням на WCCFTech.

Ключовою особливістю Nubia M153 є вбудований голосовий помічник Doubao AI (розробка ByteDance), який функціонує на рівні всієї системи Android. ШІ-агент здатен виконувати будь-які операції на пристрої, імітуючи дії користувача: відкриття додатків, переміщення по меню. Редагування фотографій, порівняння цін, бронювання послуг.

Користувач може дати команду «придбати певний товар», після чого асистент самостійно виконає всі необхідні дії, імітуючи торкання екрана та введення даних.

Згідно із заявою ZTE, Doubao AI може взаємодіяти з клавіатурою, сповіщеннями, налаштуваннями, як вбудованими, так і сторонніми додатками. У будь-який момент користувач може зупинити роботу агента та взяти управління пристроєм на себе. Додатково ШІ-агент може навчати літніх користувачів роботі зі смартфоном.

Експериментальна платформа отримала гарне оснащення:

Екран: 6.78-дюймовий LTPO OLED, 1264x2800 пікселів, 120 Гц

Процесор: Snapdragon 8 Elite

Пам'ять: 16 ГБ ОЗП / 512 ГБ ПЗП

Камери: чотири модулі по 50 Мп

Батарея: 6 000 мА·год з підтримкою бездротової зарядки

ОС: Android 16

Nubia M153 наразі випускається як інженерний зразок і доступний лише в китайських онлайн-магазинах. Вартість моделі складає 3 499 юанів (приблизно $490).

До слова, новий смартфон президента США Дональда Трампа, Trump Mobile T1, досі не з’явився у продажу. Компанія переносить дату релізу вже кілька місяців, а користувачі, які внесли депозит, досі не отримали замовлення.