Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Перший у світі смартфон із повністю голосовим управлінням з'явився у Китаї

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Перший у світі смартфон із повністю голосовим управлінням з'явився у Китаї
Перший смартфон з повністю голосовим керуванням Doubao AI
фото: wccftech.com

Стали відомі технічні характеристики експериментального Nubia M153

Компанії ZTE та ByteDance спільно презентували експериментальну модель Nubia M153 – перший у світі смартфон, управління яким може повністю здійснюватися голосом завдяки глибокій інтеграції системного ШІ-агента. Модель позиціонується як інноваційна платформа для відпрацювання технологій автономної взаємодії між користувачем та мобільною операційною системою. Про це пише «Главком» із посиланням на WCCFTech.

Ключовою особливістю Nubia M153 є вбудований голосовий помічник Doubao AI (розробка ByteDance), який функціонує на рівні всієї системи Android. ШІ-агент здатен виконувати будь-які операції на пристрої, імітуючи дії користувача: відкриття додатків, переміщення по меню. Редагування фотографій, порівняння цін, бронювання послуг.

Користувач може дати команду «придбати певний товар», після чого асистент самостійно виконає всі необхідні дії, імітуючи торкання екрана та введення даних.

Згідно із заявою ZTE, Doubao AI може взаємодіяти з клавіатурою, сповіщеннями, налаштуваннями, як вбудованими, так і сторонніми додатками. У будь-який момент користувач може зупинити роботу агента та взяти управління пристроєм на себе. Додатково ШІ-агент може навчати літніх користувачів роботі зі смартфоном.

Експериментальна платформа отримала гарне оснащення:

  • Екран: 6.78-дюймовий LTPO OLED, 1264x2800 пікселів, 120 Гц
  • Процесор: Snapdragon 8 Elite
  • Пам'ять: 16 ГБ ОЗП / 512 ГБ ПЗП
  • Камери: чотири модулі по 50 Мп
  • Батарея: 6 000 мА·год з підтримкою бездротової зарядки
  • ОС: Android 16

Nubia M153 наразі випускається як інженерний зразок і доступний лише в китайських онлайн-магазинах. Вартість моделі складає 3 499 юанів (приблизно $490).

До слова, новий смартфон президента США Дональда Трампа, Trump Mobile T1, досі не з’явився у продажу. Компанія переносить дату релізу вже кілька місяців, а користувачі, які внесли депозит, досі не отримали замовлення.

Читайте також:

Теги: модель смартфон розробка Китай телефон штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому Трамп поспішає, а Сі чекає
За кулісами наших переговорів: США спішать, Китай вичікує
25 листопада, 11:30
Китай розгортає «тіньовий флот» для морських поставок російського СПГ
Китай будує «тіньовий флот» для обходу санкцій США на російський газ
12 листопада, 13:29
Китай перехопив ініціативу на кліматичному саміті ООН, скориставшись відсутністю США
Китай перехопив ініціативу на кліматичному саміті ООН, скориставшись відсутністю США
15 листопада, 23:14
Технічний спеціаліст працює над літаком F-16 на базі ВПС у Хуаляні, Тайвань, 8 квітня 2023 рік
Китай оголосив протест США через продаж зброї Тайваню
18 листопада, 05:48
Каллас: Китай може завдати вам шкоди, і ось у чому проблема
Каллас пояснила, що заважає ЄС натиснути на Китай щодо війни в Україні
19 листопада, 00:59
Вчені вже успішно застосували popEVE у Сенегалі
Вчені створили штучний інтелект для діагностики рідкісних генетичних захворювань
28 листопада, 15:53
Дослідження штучного інтелекту під питанням
Штучний інтелект під загрозою: науковці критикують потік низькоякісних досліджень
Вчора, 02:44
Китай будує перший атомний авіаносець Type 004: знайдено ключовий доказ
Китай будує перший атомний авіаносець Type 004: знайдено ключовий доказ
14 листопада, 15:16
Влада Китаю приховує точне місце розташування найбільшого родовища золота
Китай відкрив найбільше родовище золота в історії країни
18 листопада, 12:42

Девайси

Перший у світі смартфон із повністю голосовим управлінням з'явився у Китаї
Перший у світі смартфон із повністю голосовим управлінням з'явився у Китаї
Google закликає користувачів Android терміново оновити свої пристрої
Google закликає користувачів Android терміново оновити свої пристрої
Розроблено ШІ-модель для раннього виявлення ризику епідемій
Розроблено ШІ-модель для раннього виявлення ризику епідемій
Глава Xiaomi анонсував повномасштабне впровадження гуманоїдів на заводах
Глава Xiaomi анонсував повномасштабне впровадження гуманоїдів на заводах
Україна та ЄС запускають грантову програму для розробки перехоплювачів і радарів
Україна та ЄС запускають грантову програму для розробки перехоплювачів і радарів
Понад 800 млн користувачів ChatGPT стануть новою рекламною аудиторією
Понад 800 млн користувачів ChatGPT стануть новою рекламною аудиторією

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua