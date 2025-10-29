КНДР протестувала нові крилаті ракети перед візитом Трампа до Південної Кореї

Північна Корея протестувала нові крилаті ракети перед візитом Трампа до Південної Кореї

Південнокорейські військові поки що не підтвердили факт запуску ракет

Північна Корея оголосила про успішне випробування крилатих ракет класу «море-поверхня». За повідомленням Центрального інформаційного агентства Північної Кореї, ракети пролетіли більше двох годин і точно вразили встановлені цілі. Про це пише АР, передає «Главком».

«Це є черговою демонстрацією зростаючого військового потенціалу, поки президент США Дональд Трамп їде до Південної Кореї для участі в регіональному саміті», – йдеться у повідомленні.

Північна Корея також заявила, що ці ракети сприятимуть розширенню оперативної сфери її ядерних збройних сил. Випробування супроводжували високопоставлені військові чиновники, зокрема, Пак Чен Чон, який відвідав випробування та оглянув підготовку моряків на нових есмінцях «Чхве Хьон» та «Кан Кон». Ці кораблі, за словами лідера Кім Чен Ина, є важливими для зміцнення військово-морського флоту Північної Кореї.

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея розробила «потужну секретну зброю».

До слова, Північна Корея перебуває на завершальній стадії створення міжконтинентальної балістичної ракети, яка матиме потенціал для завдання ядерного удару по території Сполучених Штатів. Таку заяву зробив президент Південної Кореї Лі Чже Мьон.