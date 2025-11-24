Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Жителі якої країни здійснюють найдовші поїздки на роботу? Дослідження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Жителі якої країни здійснюють найдовші поїздки на роботу? Дослідження
Довгі поїздки підвищують ризик самотності
фото: 123rf

Південна Корея фіксує найдовший у світі час на дорогу, а дослідження пов'язує це із самотністю

Південна Корея очолила світовий рейтинг за середньою тривалістю щоденних поїздок на роботу та у справах, що може мати серйозні психологічні наслідки, зокрема посилювати самотність та соціальну ізоляцію. Про це пише «Главком» із посиланням на The Korea Herald.

Нове дослідження, опубліковане у виданні Environmental Research Letters, проаналізувало щоденні поїздки у 43 країнах, які охоплюють понад половину населення світу.

Середній час у Кореї становить 1 годину 48 хвилин на день, тоді як світовий середній час – 1 година 8 хвилин. Це означає, що південнокорейці в середньому витрачають на дорогу на 40 хвилин більше, ніж решта світу.

Для багатьох мешканців Сеула, як-от Лі Хан-су (34 роки), який витрачає майже 2,5 години на дорогу в обидва боки, такий режим став нормою: «Я до цього вже звик, але повністю виснажений, коли приходжу додому. Я просто хапаю щось поїсти і одразу лягаю спати». 

Місцеві медичні експерти попереджають, що культура довгих поїздок може негативно впливати на психічне здоров'я.

Дослідження, проведене у вересні вченими з лікарні Kangbuk Samsung Hospital на основі опитування понад 24 тис. офісних працівників Сеула, виявило чіткий зв'язок:

  • Поїздка в один бік понад 60 хвилин: спостерігається значно вищий ризик самотності.
  • Ризик самотності у сімейних стосунках: на 49% вищий у тих, хто їздить на роботу/справах довше 60 хвилин, порівняно з тими, хто витрачає 30 хвилин або менше.
  • Ризик самотності у ширших соціальних стосунках: На 36% вищий у тих, хто їздить на роботу/справах довше 60 хвилин, порівняно з тими, хто витрачає 30 хвилин або менше.

Нагадаємо, депутат консервативної «Партії народної сили» Південної Кореї Ю Йон-ха підкорив мережу кадрами, де він малював на аркуші паперу горилу з картинки на ноутбуці під час засідання. Депутат заявив, що таким чином він бореться зі стресом. 

Читайте також:

Теги: Південна Корея соціум транспорт населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай створює у своєму бізнесі нову реальність
Як Китай перетворив демографічну кризу на технологічну перевагу: аналіз The Telegraph
21 жовтня, 08:44
Питання боргів заважає всій енергетиці – ексзаступник міністра
Питання боргів заважає всій енергетиці – ексзаступник міністра
22 жовтня, 16:15
В одному з міст Чехії заборонили прокат електросамокатів
Прага заборонить прокат електросамокатів – влада назвала причину
21 жовтня, 15:18
У Південній Кореї зустрілися Трамп та Сі
Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна завершилася
30 жовтня, 06:29
«Укрзалізниця» пропонує непродані квитки в непікові сезони як соціальну програму
У виграші будуть всі. Член наглядової ради «Укрзалізниці» розхвалив програму «УЗ-3000»
3 листопада, 11:20
Депутат заявив, що малюючи, він бореться зі стресом
У Південній Кореї депутат, що малював горилу під час засідання парламенту, підкорив мережу (відео)
3 листопада, 12:18
Південнокорейська розвідка продовжує стежити за фізичною активністю Кім Чен Ина
Південна Корея дистанційно виміряла пульс Кім Чен Ина
6 листопада, 14:25
У Києві зупинився рух електротранспорту через відсутність напруги
У Києві зупинився рух електротранспорту через відсутність напруги
8 листопада, 13:04
Експерти б'ють на сполох через рівень води у греблях Ізміра та Стамбула
Водна криза в Туреччині: Ізмір та Стамбул зіткнулися з критичним дефіцитом
11 листопада, 17:38

Соціум

Літо в Європі подовжиться на 42 дні: деталі дослідження
Літо в Європі подовжиться на 42 дні: деталі дослідження
У Польщі заарештовано третього українця у справі про диверсії на залізниці
У Польщі заарештовано третього українця у справі про диверсії на залізниці
У Великій Британії дайвери знайшли російський пристрій стеження
У Великій Британії дайвери знайшли російський пристрій стеження
Найінтенсивніша ніч за листопад: у Литву залетіли повітряні кулі з Білорусі
Найінтенсивніша ніч за листопад: у Литву залетіли повітряні кулі з Білорусі
Дрони масовано атакували російське Кстово (відео)
Дрони масовано атакували російське Кстово (відео)
Жителі якої країни здійснюють найдовші поїздки на роботу? Дослідження
Жителі якої країни здійснюють найдовші поїздки на роботу? Дослідження

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Сьогодні, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua