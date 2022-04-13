Південна Корея передасть Україні військову допомогу на $1,6 млн

Кілька днів тому Зеленський звернувся до Сеула з проханням

Пакет буде містити бронежилети, каски і аптечки

Південна Корея надасть Україні нелетальну допомогу на суму 2 млрд вон ($1,6 млн). З Сеула до Києва відправляться бронежилети, каски, медикаменти, а також готові до вживання харчові продукти. Про це повідомляє Yonhap News.

Південна Корея планує відправити новий пакет допомоги цивільними рейсами в Європу поетапно до кінця квітня.

Всупереч закликам Києва про передачу Україні зброї, Південна Корея посилається на внутрішні обмеження щодо її відправки. Міністр оборони Су Ук повторив цю позицію під час недавніх телефонних переговорів з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Нагадаємо, 11 квітня стало відомо, що Зеленський просить Південну Корею надати зброю.

Раніше Зеленський провів переговори з президентом Республіки Корея.

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