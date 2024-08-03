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У Росії через невдачі на фронті арештовано військового начальника – ISW

Юлія Войцехівська
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У Росії через невдачі на фронті арештовано військового начальника – ISW
Дмитро Пєшков не визнав себе винним
фото: ТАСС

Колишньому військовому висунули звинувачення у розкраданні продовольчих пайків для російських солдатів

2 серпня російська влада заарештувала колишнього заступника командира з тилу 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Московського військового округу Дмитра Пєшкова. Його звинуватили у розкраданні продовольчих пайків. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російське державне інформаційне агентство ТАСС повідомило, що російські правоохоронні органи заарештували Дмитра Пєшкова і висунули йому звинувачення у розкраданні продовольчих пайків для російських солдатів, які воюють в Україні. Пєшков не визнав себе винним. 

Як зазначають аналітики ISW, цей арешт, ймовірно, є частиною цілеспрямованих зусиль Кремля, спрямованих на усунення високопоставлених російських чиновників з Міністерства оборони Росії, що може бути використано для покарання командирів за невдачі їхніх підрозділів або для того, щоб утримувати в лавах російських збройних сил лояльних і слухняних офіцерів. 

Як повідомляється, підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії проводять наступальні операції в районі населених пунктів Терни і Невське в Луганській області з обмеженим успіхом і нещодавно втратили частину території через обмежені українські контратаки в цьому районі.

Нагадаємо, у Росії затримано колишнього заступника міністра оборони Дмитра Булгакова через корупцію.

До слова, у травні 235-й гарнізонний військовий суд у Москві заарештував за звинуваченням у отриманні хабара в особливо великому розмірі заступника начальника Генштабу Росії генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна.

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Теги: росія арешт влада

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