Планував атаку майже рік. Чехія затримала підозрюваного в нападі на «Російський дім»

У ніч проти п’ятниці, 27 березня, чоловік закидав коктейлями Молотова обʼєкт, який перебуває під управлінням «Росспівробітництва»
скриншот з відео поліції Чехії

Підозрюваний самостійно прийшов до правоохоронців і зізнався в нападі

У Празі правоохоронці затримали підозрюваного в нападі на будівлю російського центру науки й культури. Палієм виявився іноземець, який сам здався поліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на чеську поліцію.

За даними поліції, підозрюваний самостійно з’явився до правоохоронців і зізнався в нападі на «Російський дім». Громадянство затриманого не уточнюється.

Після підпалу чоловік втік з місця події
фото: Поліція Чехії

Підозрюваний розповів, що він планував напад із літа 2025 року. Інші деталі поки що невідомі.

Нагадаємо, у столиці Чехії стався напад на «Російський дім» – установу, що підпорядковується «Росспівробітництву» та перебуває під санкціями Євросоюзу. Її закидали пляшками із запальною сумішшю.

Напад відбувся в ніч на 27 березня. За попередніми даними, фігурант кинув у бік культурного центру щонайменше шість «коктейлів Молотова». Три з них розбилися об фасад та вікна бібліотеки, спричинивши локальні загоряння.

Масштабної пожежі вдалося уникнути, проте будівля зазнала зовнішніх пошкоджень – розбито скло та обпалено стіни. Постраждалих серед персоналу, який перебував у приміщенні, немає.

Читайте також

Томіо Окамура заявив, що перевізники маскують регулярні рейси з нібито контрабандою під виглядом «турів з України»
Голова парламенту Чехії звинуватив Україну у контрабанді зброї
9 березня, 17:28
Чехія минулоріч була представлена чоловічою баладою і не змогла потрапити до фіналу
Драматична і складна. Чехія представила пісню для Євробачення у Відні
11 березня, 12:53
11 березня 2026 року російська лижниця Багіян виграла золото у гонці на 10 км, друге місце посіла чешка Бубеничкова
Збірна Чехії відмовилася спілкуватися з російськими пропагандистами під час Паралімпіади
11 березня, 15:21
Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Чехія не виконує оборонні стандарти НАТО
США розкритикували оборонний бюджет Чехії: причина
12 березня, 19:17
Країна припинила використовувати російську нафту, яка постачалася через «Дружбу», торік після розширення нафтопроводу TAL
Чехія погодилася качати нафту до Словаччини через «Дружбу»
18 березня, 20:53
Пожежа спалахнула в промисловій зоні
У Чехії сталась пожежа на заводі, що виробляє дрони для України: чи вплине на допомогу
20 березня, 22:45
Безпекову ситуацію на чвертьмильйонному мітингу правоохоронцям вдалося втримати під контролем
Масові протести почались у Чехії: мітингують чверть мільйона людей
21 березня, 19:33
На одному з об’єктів LPP Holding виникла пожежа, яку поліція одразу кваліфікувала як теракт
Пожежа на оборонному заводі у Чехії: затримано четвертого підозрюваного
Вчора, 03:47
Українців звинувачують в організованому нападі, незаконному позбавленні волі та розбої
У Празі перед судом постали четверо українців та чешка: у чому їх звинувачують
Вчора, 20:58

Кремль відповів на ідею великоднього перемир’я
Кремль відповів на ідею великоднього перемир’я
«Відмінна робота»: Сійярто накинувся на журналістів після зливу розмов з Лавровим
«Відмінна робота»: Сійярто накинувся на журналістів після зливу розмов з Лавровим
Стовп диму видно за кілометри. Потужний вибух стався на заводі в Татарстані
Стовп диму видно за кілометри. Потужний вибух стався на заводі в Татарстані
Молдова відреагувала на проліт «шахеда» у своєму небі: що сказали у МЗС
Молдова відреагувала на проліт «шахеда» у своєму небі: що сказали у МЗС
Бандити на Гаїті вчинили масові вбивства: що відомо
Бандити на Гаїті вчинили масові вбивства: що відомо

Новини

Ребров склав заявку збірної України на матч проти Албанії
Сьогодні, 09:42
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
29 березня, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
29 березня, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
29 березня, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
