Планував атаку майже рік. Чехія затримала підозрюваного в нападі на «Російський дім»

У ніч проти п’ятниці, 27 березня, чоловік закидав коктейлями Молотова обʼєкт, який перебуває під управлінням «Росспівробітництва»

Підозрюваний самостійно прийшов до правоохоронців і зізнався в нападі

У Празі правоохоронці затримали підозрюваного в нападі на будівлю російського центру науки й культури. Палієм виявився іноземець, який сам здався поліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на чеську поліцію.

За даними поліції, підозрюваний самостійно з’явився до правоохоронців і зізнався в нападі на «Російський дім». Громадянство затриманого не уточнюється.

Після підпалу чоловік втік з місця події фото: Поліція Чехії

Підозрюваний розповів, що він планував напад із літа 2025 року. Інші деталі поки що невідомі.

Нагадаємо, у столиці Чехії стався напад на «Російський дім» – установу, що підпорядковується «Росспівробітництву» та перебуває під санкціями Євросоюзу. Її закидали пляшками із запальною сумішшю.

Напад відбувся в ніч на 27 березня. За попередніми даними, фігурант кинув у бік культурного центру щонайменше шість «коктейлів Молотова». Три з них розбилися об фасад та вікна бібліотеки, спричинивши локальні загоряння.

Масштабної пожежі вдалося уникнути, проте будівля зазнала зовнішніх пошкоджень – розбито скло та обпалено стіни. Постраждалих серед персоналу, який перебував у приміщенні, немає.